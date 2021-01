Nobitz

Plötzlich gingen die Zahlen hoch. Jörg Gerischer erinnert sich noch genau an jene Tage Mitte Dezember. Als sein Unternehmen eine Entwicklung erlebte, die er bis dahin so nicht kannte. „Zwar hatten wir schon ab November gemerkt, dass sich die Lage verändert, dass mehr Anfragen eintreffen, doch in der Woche vor Weihnachten wurde es schlagartig akut.“ Jörg Gerischer hat reagiert. Der Geschäftsführer der Segenius GmbH, die seit vergangenem Jahr in Nobitz ein Krematorium betreibt, nahm weitere drei Mitarbeiter unter Vertrag, führte nachts eine dritte Schicht ein. Seit 15. Dezember arbeitet das Unternehmen im 24-Stunden-Betrieb.

Bestatter bringen täglich neue Särge

Jeden Tag fahren an dem großen dunklen Gebäude im Nobitzer Gewerbegebiet Autos vor. Zumeist kleinere Bestatterfahrzeuge mit je zwei Särgen an Bord. Das Gerücht großer Kühltransporter, die die Verstorbenen zu Dutzenden bringen, sei eine Mär, sagt Gerischer. „Es sind ja die Bestatter selbst, die die Transporte mit ihren Fahrzeugen organisieren. Sie kommen vor allem aus Thüringen und Sachsen.“

In den beiden Bundesländern mit den aktuell höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwerten bundesweit stoßen viele Bestattungsunternehmen bei der Bewältigung des letzten Weges an Grenzen. Chemnitz, Zwickau, Dresden – die Krematorien sind ausgelastet, für die Einäscherungen werden Ausweichorte gebraucht. In Nobitz häufen sich die Anfragen.

Krematorium ohne Trauerhalle

Die Segenius GmbH, die selbst als Bestatter bundesweit tätig ist und mit Discountpreisen wirbt, nahm im Frühjahr ein großes Krematorium am Rande von Nobitz in Betrieb – mit Verbrennungstrakt und Kühlbereich, aber ohne Trauerhalle. Verstorbene aus dem gesamten Bundesgebiet werden zur Einäscherung dorthin gebracht, in ein schlicht gehaltenes Objekt in einer Straße namens Industriegelände. Hinter der Blechfassade geht es um Effizienz und preisbewusste Feuerbestattung. Die Anlage ist modern, kann rund um die Uhr laufen. Das Kremieren steht im Mittelpunkt – getrauert, innegehalten, Abschied genommen wird an anderer Stelle.

Das Krematorium befindet sich in einem Nobitzer Gewerbegebiet. Quelle: Mario Jahn

Täglich 26 Einäscherungen

Lange vor seiner Eröffnung war das Nobitzer Krematorium deshalb umstritten. Im Moment jedoch nehmen viele Bestatter dieses Angebot offenbar dankend an. „Wir haben hier täglich, auch an Wochenenden und Feiertagen, etwa 26 Einäscherungen“, schildert Jörg Gerischer. Rund 10 mehr als noch im November. „Die Situation ist herausfordernd. Aber“, betont der Geschäftsführer, „wir sind nach wie vor in der Lage, das durch die Übersterblichkeit hohe Aufkommen an Verstorbenen zu bewältigen. Es stehen noch Kühlplätze zur Verfügung und es wird kein Auftrag eines Bestattungsunternehmens abgelehnt.“

60 Prozent Corona-Tote

Herausfordernd ist vor allem der Umgang mit Covid-19. Etwa 60 Prozent der eingelieferten Sterbefälle seien mit Corona infizierte Menschen aus Thüringen und Sachsen. Anfang Dezember habe deren Anteil lediglich fünf Prozent betragen. Und auch im Frühjahr, als die erste Ansteckungswelle Deutschland beschäftigte, seien es pro Monat höchstens zehn Corona-Betroffene gewesen.

Extra-Raum für Covid-19-Särge

Die Särge der Pandemie-Toten befinden sich im Krematorium in einem separaten Raum, beschreibt Jörg Gerischer. Sie sind zum Teil mit Folie umhüllt. Die neun Mitarbeiter – Krematoriumstechniker, Helfer sowie Büroangestellte – tragen Schutzanzüge, die nach drei Einäscherungen gewechselt werden müssen, dazu gebe es alle drei Stunden eine neue FFP2-Maske. „Ein Mitarbeiter kümmert sich den ganzen Tag nur ums fortwährende Desinfizieren aller Räumlichkeiten.“ Anspruch auf eine frühzeitige Impfung hätten die Mitarbeiter allerdings nicht. Sie seien trotz Systemrelevanz staatlicherseits nicht in die oberste Priorität eingeordnet worden, berichtet der Chef.

Das Telefon klingelt schon wieder. Die nächste Anfrage. Während draußen wieder ein Bestatter neue Särge bringt und Aschekapseln aus einer vorangegangenen Einäscherung abholt. In den nächsten Wochen, glaubt Jörg Gerischer, wird das wohl so weitergehen.

Von Kay Würker