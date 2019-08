Altenburg/Borna

Fürs große Sportereignis am 24. August zwischen Altenburg und Borna läuft das Anmeldefinale. „Es ist noch Gelegenheit, auf die Teilnehmerliste zu kommen“, sagt Bornas Rathaussprecher Hans-Robert Scheibe. Und die passende Wäsche dazu gibt es auch noch: Sowohl bei der Lutherwanderung als auch beim Lutherlauf erhalten je 95 Sportler passende T-Shirts. Mit den streng limitierten Laufshirts werden die 95 lutherischen Thesen in die Welt getragen. Erstmalig passieren die Teilnehmer dabei den Altenburger Markt, denn der neue Startpunkt liegt direkt vor der Brüderkirche.

Die 22 Kilometer lange Lutherwanderung startet am 24. August um 11 Uhr in Altenburg und führt die Wanderer über Windischleuba und Pahna bis zum Martin-Luther-Platz in Borna. An der Strecke gibt es Erfrischungen und Obst, teilt die Stadt Borna mit. Um 13.30 Uhr folgt auf gleicher Route der Lutherlauf.

Kurzstrecke startet an der Landesgrenze

Wem die Distanz zu weit ist, kann jeweils abkürzen. Eine Kurzstrecke reduziert die Wanderung auf 15 Kilometer – diese startet um 12.15 Uhr am Bahnhof Treben-Lehma. Die Kurzstrecke des Laufes misst 8 Kilometer und startet an der Landesgrenze zwischen Pahna und Wyhra gegen 14.30 Uhr.

Die Stadt Borna hat zudem Shuttlebusse organisiert, die morgens beziehungsweise mittags von Borna nach Altenburg zum Start fahren. Diese können auch von Teilnehmern aus Altenburg genutzt werden, die vor dem Start ihr Auto in Borna parken, um nach der Runde von dort aus zurückzufahren. Allerdings ist der Shuttle für die Wanderer bereits ausgebucht. „Für den Lutherlauf können noch Plätze im Bus reserviert werden“, berichtet Hans-Robert Scheibe. Der Lauf ist im Übrigen auf 95 Teilnehmer limitiert. Bei der Wanderung gibt es keine Anmeldebegrenzung, jedoch werden maximal 95 Thesen-Shirts ausgegeben.

Buntes Programm am Abend

Am Abend des 24. August wartet auf die Sportler ein buntes Festprogramm. Um 19 Uhr beginnt das Open-Air-Konzert der Irish-Folk-Band „The Sandsacks“, gegen 21 Uhr folgt das Duo Discrahelios mit einer Feuershow. Der Eintritt ist frei. Die Wahl der Zwiebelkönigin oder des -königs muss allerdings ausfallen: Es fanden sich bis zum Bewerbungsschluss Ende vergangener Woche keine Bewerber.

Anmeldung und weitere Infos im Internet unter www.borna.de/lutherlauf/ beziehungsweise www.borna.de/lutherwanderung

Von Kay Würker