Keine Zeit für Müßiggang: Für die nunmehr 12. Auflage des Altenburger Skatstadtmarathons geht es bereits jetzt ans Aufwärmen. Rund 140 Starterinnen und Starter haben sich bislang online eingetragen– mehrere Tausend sollen es bis nächstes Jahr werden. Interessant bleibt wie jedes Jahr die Frage, ob die nächste Auflage des Marathons einen neuen Finisherrekord erleben wird. Dieser liegt im Moment bei 3828 Läufern aus dem Jahr 2018.

Wie das Org-team mitteilt, wird es zeitliche Veränderungen in der Startfolge geben. Die Walker über 5,4 Kilometer werden ab 2020 ihren eigenen Start erhalten – 10.05 Uhr auf dem Markt. Die Halbmarathon-Läufer starten bereits 9.55 Uhr, fünf Minuten später die Halbmarathon-Walker.

Sparkasse wettet gegen Organisationsteam

Nachdem in diesem Jahr das Klinikum Altenburger Land das Organisationsteam in einer Wette herausgefordert hatte, nimmt nun die Sparkasse den Staffelstab auf und wettet, dass sie im nächsten Jahr die Zeit des Klinikum-Teams von 2:16:26 h unterbieten wird. Dabei absolvieren wieder fünf Läufer und fünf Walker die originale Halbmarathonrunde. Unter den kritischen Augen der Mitglieder des Marathon-Teams werden, voraussichtlich im Rahmen des Vorbereitungslaufes des SV Lerchenberg, zehn mal ca. zwei Kilometer nacheinander laufend oder walkend von einem Mitarbeiter der Sparkasse zurückgelegt. Der Verlierer der Wette finanziert ein weiteres Fitnessgerät auf dem Trimm-Pfad im Stadtwald.

Voting der beliebtesten Marathonläufe

In Kürze beginnt zudem über das Internetportal von marathon4you wieder das jährliche Voting zum Marathon des Jahres. Mit Platz 4 unter den beliebtesten Läufen der neuen Bundesländer und Gesamtplatz 19 in Deutschland im Jahr 2018 sehen sich die Organisatoren in ihrem Bestreben bestärkt, sich langfristig unter den 20 beliebtesten Läufen Deutschlands zu etablieren. Alle Teilnehmer, Unterstützer, Helfer und begeisterte Fans sind aufgerufen, für den Skatstadtmarathon zu stimmen, um diesen Erfolg 2019 zu wiederholen, ermuntert das Org-Team.

Laufevent am 1. Dezember

Laufbegeisterte sollten sich Sonntag, den 1. Dezember, im Kalender vormerken. Da laden die Organisatoren wieder zum Lauf über die 13,3 Kilometer oder Halbmarathondistanz ein. Treffpunkt ist die Brüderkirche, der Start wird um Uhr auf dem Markt erfolgen. Auf der Strecke wird es drei Verpflegungspunkte mit Getränken und Naschereien geben.

