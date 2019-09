Altenburg

Sie gehört bereits zu den Klassikern am Tag des offenen Denkmals in Altenburg: eine kostenlose Denkmaltour mit dem historischen H6-Bus der Thüsac. Das Gefährt startet am Sonntag um 9 Uhr an der Haltestelle Gabelentzstraße zu einer Fahrt zur archäologischen Ausgrabung nach Kosma/Kürbitz und danach geht es weiter zum Herrenhaus Oberzetzscha, teilt die Stadtverwaltung mit. Dort können vielfältige Angebote genutzt werden, ist auch für Gastronomie gesorgt. Die Rückfahrt ist für etwa 12.30 Uhr von Oberzetzscha zur Gabelentzstraße vorgesehen.

Die Denkmaltour wird durch die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt Altenburg organisiert. Es stehen 33 Plätze zur Verfügung. Interessenten können sich ab sofort unter der Telefonnummer 03447 594637 anmelden. Anrufe sind ab 9 Uhr möglich. Wegen der begrenzten Platzkapazität können pro Anrufer nur zwei Plätze vergeben werden, heißt es aus dem Rathaus.

Von OVZ