Annemarie List absolviert Marathonrennen in Altenburg und auf der ganzen Welt

Altenburg

Seit 25 Jahren vergeht keine Woche, in der Annemarie List nicht ihre Turnschuhe anzieht und ihr Lauftraining absolviert. Sie hat ein ungewöhnliches Hobby für eine 72-jährige Dame: Sie läuft Marathon und fährt mit dem Fahrrad um die Welt.

Die Leidenschaft für Langstrecken wurde bei Annemarie List schon bei ihrem ersten Marathon in Leipzig geweckt. Sie gewann auf Anhieb den Wettbewerb in ihrer Altersklasse und hat seitdem viele weitere bestritten. Mittlerweile braucht sie mehrere Schuhkartons, um alle Medaillen aufzubewahren, die sie erlaufen hat. „Ich laufe schon sehr lange, hatte aber keine Ambitionen Wettkämpfe zu absolvieren. Die Stimmung eines Rennens hat mich jedoch überzeugt“, sagt Annemarie List. Ein Bekannter, mit dem sie in Altenburg Trainingsläufe absolvierte, überredete sie, sich mit anderen zu messen.

Am liebsten in der Natur unterwegs

Die Lieblingsstrecken von Annemarie List verlaufen durch schöne Landschaften. Sie zieht die Natur der Stadt vor. Ihre Bestzeit liegt bei vier Stunden und elf Minuten für die Marathondistanz von 42,195 Kilometern. Sie strebt nicht danach, sich mit den Besten zu duellieren, sondern möchte die Atmosphäre der Strecke genießen. Das Gefühl, wenn man im Ziel ankommt, motiviert sie immer weiter zu laufen. „Ich hatte noch nie in einem Rennen den Gedanken aufzugeben. Sich beim Training zu quälen, ist häufig schwieriger“, sagt die 72-Jährige.

Gut gelaunt in Frankreich: Annemarie List (2.v.l.) absolvierte gemeinsam mit Mitstreiterinnen den Médoc-Weinmarathon bei Bordeaux. Quelle: privat

Annemarie List trainiert drei Mal pro Woche. Dabei steht nicht nur Laufen auf dem Plan, sondern auch Krafttraining, Schwimmen, Radfahren und Yoga. Ihr ist wichtig, dass ihr Training abwechslungsreich ist, um eine einseitige Belastung des Körpers zu vermeiden. So hat sie ein Vierteljahrhundert Marathonleidenschaft ohne schwere Verletzungen überstanden. Jeden Sonntag trifft sie sich mit der Laufgruppe von Jens Hauser in Altenburg und spult Kilometer ab. Dabei stellt sie immer wieder fest, dass es im Altenburger Land viele schöne Strecken gibt. „Wir leben in einer so schönen Gegend. Ich laufe gern von Altenburg in Richtung Schmölln, den Leinawald oder den Kammerforst“, erklärt Annemarie List.

Im Monat legt sie durchschnittlich 130 Kilometer zurück. Da während der Coronazeit alle Wettkämpfe abgesagt wurden, hat sie virtuelle Läufe absolviert. Die tägliche Bewegung hat nicht nur Auswirkungen auf ihren Fitnesszustand, sondern auch auf ihre Gesundheit. Sie konnte ihre Migränebeschwerden lindern. „Wenn man einmal mit dem Sport angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. So lange ich gesund bleibe und nicht als Letzte ins Ziel komme, laufe ich weiter“, sagt Annemarie List.

Skatstadtmarathon als Pflichtprogramm

Jedes Jahr nimmt sie an drei Marathonläufen teil. Pflichtprogramm sind dabei der Skatstadtmarathon in ihrer Heimatstadt und der Rennsteiglauf. Zusätzlich sucht sie sich eine Veranstaltung außerhalb Deutschlands aus. So ist sie bereits in Südafrika vom Indischen zum Atlantischen Ozean, durch die Wüste Namibias oder durch die Weißen Nächte von St. Petersburg gelaufen. Ihr schwierigstes Rennen war auf der Chinesischen Mauer. „Es war sehr warm, da ich die ganze Zeit in der Sonne laufen musste. Außerdem ist die Mauer an vielen Stellen zerstört und man musste an den Wachtürmen entlangklettern“, erklärt Annemarie List. Hinterher freute sie sich über eine ausgiebige Massage.

Beeindruckend war für Annemarie List das Jubiläumsrennen „2500 Jahre Marathon“ in Athen 2010. Die Strecke führte auf der Originalroute lang, die der Legende nach der athenische Bote Pheidippides im Jahr 490 vor Christus von Marathon nach Sparta zurücklegte, um Unterstützung in der Schlacht gegen die Perser zu holen. Später wurde dann daraus die Geschichte, dass ein Läufer nach dem Sieg nach Athen gelaufen sein, noch „Wir haben gesiegt“ gerufen habe und dann tot zusammenbrach.

Annemarie List traf bei dem Jubiläumsrennen Kathrine Switzer. Sie lief als erste Frau im Jahr 1967 den Boston Marathon. Das brisante an diesem Rennen: Frauen durften damals nicht an Marathonläufen teilnehmen. Der Renndirektor attackierte Switzer auf der Strecke, doch sie lief trotzdem ins Ziel. „Mich mit ihr über das Laufen und die Entwicklung des Marathons zu unterhalten, war großartig“, sagt Annemarie List.

Mit Fahrrad und Zelt von St. Petersburg nach Altenburg

Ihre Reisen zu Marathonveranstaltungen verbindet die Rentnerin mit Fahrradtouren. So radelte sie von St. Petersburg über baltischen Staaten, Weißrussland, die Ukraine und die Slowakei zurück nach Altenburg. Vier Wochen brauchte sie für diese Strecke. Mit dabei hat sie auf ihrem Fahrrad Zelt, Isomatte, Campingkocher und Wechselklamotten. „Ich schränke mich natürlich ein, trotzdem kommt ein Gewicht zwischen 20 bis 23 Kilogramm zusammen.“ Ihr Fahrrad beschreibt sie als „Lastesel“. Sie ist auf ihren Touren allein unterwegs. Ihr Mann ist für diese Art von Reisen nicht zu begeistern.

In diesem Jahr möchte Annemarie List am Marathon in Lissabon teilnehmen, da sie noch nie in Portugal bei einem Wettkampf dabei war. Außerdem plant sie ihre Fahrradtour nach Istanbul nachzuholen, die im vergangenen Jahr ausfallen musste. Ihr Traum ist es, ein ganzes Jahr mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.

Von Lisa Gerth