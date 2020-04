Ansiedlung in Altenburg noch keine Trendwende für Wirtschaftsstandort

Altenburg

Die Ansiedlung des Elektrogroßhändlers EDO ist für Altenburg erfreulich. Gerade in Krisenzeiten wie dieser. Doch aus Kreis-Sicht bleibt der Neubau der Firmenzentrale ein gesamtwirtschaftliches Nullsummenspiel von der linken in die rechte Tasche. Denn der Skatstadts Freud’, ist Windischleubas Leid. Schließlich zahlt EDO die Gewerbesteuer zwar nun in Altenburg, aber nicht mehr in der Nachbargemeinde. Das galt schon für den Umzug des Metallbauers Kranaster, der aus Lödla kam.

Nächste Ansiedlung schon im Anflug

Immerhin bringt der Verschiebebahnhof Aufträge für regionale Firmen. Und die Hoffnung auf ein leichtes Steuerplus durch eine mögliche Expansion des umziehenden Unternehmens. Daneben zeigt die zweite Ansiedlung binnen eines Jahres, dass Altenburg als Standort attraktiver wird. Das hat nun aber weniger mit der Wirtschaftspolitik von OB André Neumann zu tun als mehr mit den gesenkten Grundstückspreisen. Zumal es mit den Remsaern schon unter Vorgänger Michael Wolf Gespräche gab.

Viel wichtiger ist die Kehrtwende der Landesentwicklungsgesellschaft, die die Flächen im Gewerbegebiet Nordost vermarktet. Kaum hat sie ihre Mondpreise durch realistische Vorstellungen ersetzt, tut sich was. Davon zeugt auch eine weitere im Anflug befindliche Ansiedlung in Nordost. All das sind Hoffnungsschimmer. Für eine Trendwende in Sachen Gewerbestandort Altenburg reichen diese aber noch nicht.

