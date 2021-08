In Schmölln wurden beim ersten Impftag ohne Termin am 7. August 295 Menschen geimpft und damit so viele wie an keiner anderen Impfstelle in Thüringen im Rahmen dieser Aktion. Mit dieser überraschenden Information wartet die Kassenärztliche Vereinigung auf. Dennoch hinkt das Altenburger Land beim Impfen hinterher, führt aber mal wieder bei der Inzidenz.