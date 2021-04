Schmölln/Nöbdenitz/Lohma

Es sei eine spontane Idee gewesen, erklärt Frank Wunderlich. Der Nöbdenitzer Anwalt vertritt seit vergangener Woche rund vierzig Lohmaer in Sachen Bahnübergang. Seit über einem Jahr ist der Schmöllner Ortsteil wegen Sperrung des Überganges für den Fahrzeugverkehr zweigeteilt (die OVZ berichtete). An diesem Zustand hat sich seither nichts geändert. Für manchen Lohmaer wird der Bahnübergang immer mehr zur nervlichen Belastungsprobe.

Öffentliche Verkehrsschau gab Anstoß

Die am 15. April von der Stadt Schmölln vor Ort angesetzte öffentliche Verkehrsschau war für Frank Wunderlich Anlass, sich einzuschalten. Das Treffen versammelte Vertreter von Kommune, Bahn, Polizei und ausführendem Ingenieurbüro (die OVZ berichtete). Die meisten der Beteiligten, die für eine Öffnung des Bahnüberganges notwendig sind, waren anwesend. Anwalt Wunderlich war klar, dass es der Sache wenig förderlich ist, wenn sich jeder betroffene Anwohner einzeln einbringt. „Ich habe mir gesagt, ich muss versuchen das zu ordnen und Struktur in die Sache zu bekommen.“

Vollmachtsformular liegt beim Lohmaer Fleischer aus

Unter dem Namen Interessengemeinschaft „Bürger von Lohma“ bündelt er Mandate, um an verantwortlichen Stellen Druck machen zu können. Seine Hilfestellung hat sich schnell herumgesprochen. Auch in der Lohmaer Fleischerei Heilmann liegt ein Vollmachtsformular in Listenform aus. Der Fachanwalt für Verkehrsrecht vertritt die Einwohner gegenüber Kommune, Behörden, Bahn und Co. „Ich spann mich vor den Karren. Wenn man was erreichen will, braucht man Akteneinsicht. Die erhalte ich als Anwalt.“

Einsicht in Akten der Stadt Schmölln beantragt

Über den finanziellen Aspekt der Aktion schweigt er sich weiterhin aus. Aktuell hat Frank Wunderlich Einsicht in die Unterlagen der Stadt Schmölln beantragt. Die nicht gerade wenigen Papiere werden derzeit zu diesem Zweck aufgearbeitet. Auch zu den Behörden, die der Verkehrsschau ferngeblieben sind, nimmt er momentan Kontakt auf. Die Mitarbeit des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr und der Landespolizeiinspektion Gera ist unerlässlich für ein zügiges Zustandekommen der Kreuzungsvereinbarung. Und diese ist Voraussetzung für den Straßenumbau am Übergang.

Interessengemeinschaft soll Kreuzungsvereinbarung vorantreiben

„Wir brauchen die Kreuzungsvereinbarung und müssen deshalb alle, die noch fehlen, in die Spur schicken“, erklärt Wunderlich. Er möchte die Angelegenheit forcieren und aus Sicht der Bürger Druck machen. Immerhin hat er auch ein persönliches Interesse am Bahnübergang. Als Grundstücksbesitzer führt sein Weg an den Wochenenden regelmäßig zum Schmöllner Recyclinghof, um Grünschnitt und ähnliches zu entsorgen. Die Sperrung zwingt auch ihn, einen Umweg zu fahren.

Wer sich in Sachen IG „Bürger von Lohma“ an Frank Wunderlich wenden möchte, kann das unter der E-Mail recht@fachanwaelte-ga.de tun. Die Kommunikation mit seinen Mandanten hat Frank Wunderlich über das Schwarze Brett in Lohma und Nöbdenitz geplant. „Alles andere wäre umständlich. Vierzig Briefe zu schreiben fand ich nicht zielführend.“

Von Dana Weber