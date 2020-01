Anwohner in Altenburg-Nord schämen sich für Müllberge zu Weihnachten

Altenburg

Funkelnde Lichter, geschmückte Bäume, strahlende Gesichter. Weihnachten als ungetrübtes Fest der Freude, mit Familien und Gästen. Leider büßte es als solches an einigen Stellen in Altenburg gehörig an Schönheit ein – vor allem in den Stadtteilen Nord und Südost. Denn dort stapelten sich in einigen Straßen wieder die Sperrmüllberge – sehr zum Verdruss der Anwohner, denen die hässlichen Abfallhaufen zu den Festtagen gehörig die Stimmung vermiesten.

Beispielsweise in der Albert-Levy-Straße in Nord. Seit Wochen stapele sich dort der Müll an verschiedenen Stellplätzen, schrieb beispielsweise Sylke Sasse an die OVZ. „Wenn man über Weihnachten Besuch hat, muss man sich schämen, wie es aussieht. Ich hatte ja die Hoffnung, dass der Sperrmüll noch vor Weihnachten geholt wird, aber Pustekuchen“, ärgert sich die Mieterin. Sie erinnert an eine Zusammenkunft vor einiger Zeit mit den Großvermietern und der Abfallwirtschaft, aber da sei man wahrscheinlich zu keinem Ergebnis gekommen, sonst würde es nicht so aussehen. „Zur Zeit sieht es echt aus wie im letzten Ghetto.“

Müllproblem hält seit Jahren an

Genauso verärgert ist ein Anwohner der gleichen Straße, der aber lieber anonym bleiben möchte. „Da muss endlich mal eine Lösung her. Es kann doch nicht sein, dass einige Leute ihren Müll auf Kosten anderer entsorgen. Das fördert den Frust nur noch mehr“, sagte er der OVZ. Seit Jahren habe sich beim Müll nichts geändert. „Dabei haben Politiker und Verantwortliche etwas anderes versprochen.“ Auch dieser Altenburger schämt sich für den schlechten Eindruck, den sein Stadtteil bei Besuchern hinterlässt.Schließlich kämen auch Gästezu den Feiertagen. Er möchte nicht wissen, was einige bei dem Anblick denken.

Großvermieter haben nicht angerufen

Andrea Gerth, die Leiterin des Kreisbetriebes für Abfallwirtschaft, kann den Ärger der Anwohner verstehen und hätte sich gewünscht, dass sie oder der Entsorgungsbetrieb darüber von den Vermietern eher informiert worden wären. Bei einer Gesprächsrunde mit Oberbürgermeister André Neumann ( CDU), den Wohnungsgesellschaften und dem Abfallwirtschaftsbetrieb sei nämlich festgelegt worden, dass die Großvermieter den Entsorger selbst anrufen können, wenn sich Sperrmüll auftürmt. Wenn der Abfall auf dem Rasen liege, könne das auch der Besitzer jener Flächen tun, in diesem Fall meist die Stadtverwaltung. Auch die Hausmeister seien nach dem Abfall-Gipfel angehalten, sich zu melden. Aber angerufen werde müsse, sagte Gerth, wenn der Müll abgeholt werden soll.

Abmachungen haben nichts genützt

All diese Abmachungenhaben offenbar nicht gefruchtet. Und das schon ziemlich lange. Nach Angaben der Anwohner steht der Müll bereits seit dem 11. Dezember, und damit nun seit über drei Wochen, auf der Straße.

In der Levy-Straße stelle sich der Fall laut Andrea Gerth so dar, dass dort schon im Dezember Sperrmüllsammlungen für mehrere Eingänge angemeldet wurden, so für die Hausnummern 40, 42, 48, 49 und 53. Die Müllfahrzeuge dafür kämen am 7. und 9. Januar. Warum der Müll nicht am Tag vor den Transporten abgelegt wurde, sondern viel zeitiger, könne sie sich nicht erklären. Möglicherweise habe ein Mieter damit angefangen, woraufhin sich andere beteiligt hätten.

Sperrmüll türmt sich auch in Südost, wie hier in der Pappelstraße. Quelle: Thomas Haegeler

Wohin so etwas führe, zeige sich auch in der Pappelstraße in Südost, wo sich ebenfalls die Müllberge auftürmen und am 7. und 9. Januar abgeholt werden, erklärte Gerth. Doch sieht es in Südost nicht nur wegen der Pappelstraße wüst aus. Müllberge liegen ebenso in der Eschen- und in der Ahornstraße. Und in Nord auch in der Ott-Dix- und Siegfried-Flack-Straße.

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler