Anwohner starten neue Offensive fürs Wasserschloss Dobitschen

Dobitschen

Wenn Ulrich Müller und Ulrich Quellmalz am Wasserschloss in Dobitschen stehen, dann ist ihnen schwer ums Herz. Denn sie können praktisch zusehen, wie das altehrwürdige Haus verfällt. Und das seit nunmehr 20 Jahren. Erst kürzlich rief das erneut den Denkmalschutz auf den Plan. Die Behördenmitarbeiter verschafften sich Zutritt zu der Immobilie, um drinnen nach dem Rechten zu sehen. Parallel dazu verändert sich die Situation, nachdem vor wenigen Wochen der bisherige Eigentümer verstorben ist. Sowohl die Einwohner Dobitschens als auch die Denkmalschützer schöpfen nun neue Hoffnung, dass jetzt wieder Bewegung in die Sache kommt.

Banner mitten in Dobitschen

Für Müller und Quellmalz ist das Anlass genug, um sich mit ihrem Wunsch nach Erhalt und Nutzung des Schlosses an die Öffentlichkeit zu wenden. „Das habe ich vor ein paar Tagen anbringen lassen“, sagt Müller mit Fingerzeig auf das Banner mitten in Dobitschen. „Hilfe. Wer rettet mich? Ich bin 323 Jahre alt und so schlecht ging es mir noch nie!“, klagt darauf das Schloss. Was Beatrice Müller, Mitarbeiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde im Landratsamt, nur bestätigen kann. Denn im September überzeugte sie sich persönlich vom aktuellen Zustand der Bausubstanz.

Zwei Anläufe für eine Notsicherung

Und um die ist es nicht besonders gestellt. Vor allem das kaputte Dach hat den alten Steinen zugesetzt. Deshalb sei schon vor einiger Zeit eine Notsicherung angeordnet worden, die die Berliner Eigentümer nur halbherzig ausgeführt haben, wie sich bei der Behördenvisite zeigte. „Das große Loch im Dach war lediglich mit einer Plane im Inneren abgedeckt und andere Schadstellen mit Bauschaum verklebt. Das ging natürlich nicht“, berichtet Beatrice Müller, die sich daraufhin erneut an den Eigentümer wendete. Der schickte prompt eine Baukolonne, welche die Schäden ordentlich sicherte. Laut Müller sogar mehr, als von einer Notsicherung zu erwarten ist. „Das ist zwar keine richtige Reparatur, hält aber sicher nicht nur einen Winter“, lobt Müller.

Denkmalamt rechnet mit hohen Sanierungskosten

Derweil schwelgen Ulrich Müller und Ulrich Quellmalz, am Wassergraben stehend, in Erinnerungen: „Weißt du noch, als wir den Knopf auf dem Turm angebracht haben? Der passte durch kein Fenster, den haben wir per Seil von außen hochgezogen“, sagt Quellmalz zu Müller, der damals mit der Agrargenossenschaft Dobitschen im Schloss saß. „Hier war unsere Verwaltung drin und wir hatten Pensionszimmer und einen Veranstaltungssaal eingerichtet“, blickt Müller zurück.

Vorschlag: Nutzung als Altersheim

Eine Nutzung in dieser Art würden sich die Senioren wieder für das Schloss wünschen. „Oder auch ein Altersheim“, schlägt Müller vor. Doch am Ende ist es ihnen fast einerlei, Hauptsache, das ortsbildprägende Denkmal bleibt erhalten und wird saniert.

Doch allein die Sanierung ist eine sehr aufwendige und letztlich auch teure Angelegenheit. „Das Dach muss komplett neu aufgebaut werden. Im Gebäude war Hausschwamm, der jederzeit zurückkommen kann, und im Keller steht Wasser“, zählt Beatrice Müller auf, was ihr an gravierenden Schäden spontan einfällt. Sie hofft, dass die neuen Eigentümer dennoch die Sanierung angehen oder das Objekt an Sanierungswillige verkaufen.

Nach Trauerfall keine öffentlichen Statements

Wie es mit dem Schloss nun weitergeht, dazu wollen sich die Angehörigen des bisherigen Eigentümers im Moment nicht äußern, teilte die Familie mit Verweis auf den Trauerfall gegenüber der OVZ mit.

Von Jörg Reuter