Altenburg

Im Altenburger Land ist das Apothekensterben in vollem Gange. Mit der Kreuz-Apotheke in Altenburg und der Sertürner-Apotheke in Meuselwitz schließen zum Monatsende gleich zwei der derzeit 21 Arzneimittelhändler, zum 31. Oktober macht auch noch die Stadt-Apotheke in Schmölln dicht. Die wichtigsten Gründe und was das für die Versorgung der Bewohner im Kreis mit Medikamenten bedeutet, liefert die folgende Analyse.

Warum gehen dem Altenburger Land die Apotheker aus?

Hauptgrund ist der fehlende Nachwuchs in Mitteldeutschland. So habe Thüringen zwar in den 1990er-Jahren den Pharmazie-Studiengang in Jena wiederbelebt, sich seinerzeit unter CDU-Führung aber für einen Neubau für die Chemie entschieden, anstatt für die quer über die Stadt verteilte Pharmazie, erklärt der Sprecher der Kreisapothekerschaft, Dr. Lutz Gebert. „Wir haben also einen Ausstoß an Pharmazeuten wie Anfang der 90er-Jahre.“

Die Kreuz-Apotheke Altenburg macht zum Monatsende dicht. Während Lutz Gebert mit Blick auf neun verbleibende Pharmazien noch von „einer Art Marktbereinigung“ spricht, wird es anderswo problematischer. Quelle: Mario Jahn

Dabei fehle es nicht an Interessenten. „Bis zu sieben Bewerber pro Studienplatz gibt es“, berichtet der frühere Vize-Präsident der Landesapothekerkammer. Man habe sogar erwogen, eigene Mittel für einen Internatsbau einzusetzen. „Aber bis auf leere Versprechungen der Politik passiert nichts.“ Ähnlich wie in Jena gebe es auch in Leipzig zu wenig Studienplätze. „Halle nimmt zwar mehr auf, aber dort wird stärker selektiert, weshalb auch nicht mehr Pharmazeuten herauskommen.“ Dabei sei das Problem bekannt. „Seit sieben Jahren führt die Bundesagentur für Arbeit Apotheker als Mangelberuf.“

Welche Rolle spielt die Bürokratie?

Aus Sicht der Apotheker eine viel zu große. So gebe es etwa für medizinische Hilfsmittel, wie Kanülen oder Kompressionsstrümpfe, keinen einheitlichen Liefervertrag, so Gebert. „Jede Krankenkasse hat ihren eigenen.“ Mit entsprechend unterschiedlichen Anforderungen und Papieren. Um Hilfsmittel anpassen zu dürfen, müssten die Apotheker zudem zusätzliche Kurse machen: die Präqualifizierung, „die alle fünf Jahre erneuert werden muss“, erklärt der 59-Jährige. Seit etwa zwei Jahren werde das außerdem durch Kontrollen überwacht, wofür nach strengen Kriterien regelmäßig Raumbilder, Gewerberegisterauszüge und vieles mehr bei speziellen Stellen einzureichen sei.

Wenn Ende Oktober die Stadt-Apotheke Schmölln schließt, rechnet Lutz Gebert mit Schlangen in und vor den beiden verbleibenden Apotheken an der Sprotte. Quelle: Mario Jahn

Und der nächste Coup kommt bald. Zum 1. Januar 2022 müssen alle von Apothekern angebotenen selbst gefertigten Rezepturen mit 40-stelligen Identifikationsnummern, so genannten Hash-Codes, versehen werden. „Wenn die nicht richtig aufgeklebt sind, kann das Produkt nicht abgerechnet werden“, sagt der Apotheker und berichtet von Endlos-Telefonschleifen bis zur Klärung.

Woran liegt der Personalmangel noch?

Hierzu zählen laut Gebert vor allem die Pleite des Abrechnungsdienstleisters AvP, die 17 der 21 Apotheken im Kreis traf. Dadurch verloren einzelne Pharmazeuten zwischen 20 000 und einer halben Million Euro. In Summe ist der Gesamtschaden weit über die anfänglich geschätzten zwei Millionen Euro gewachsen. Das hat Löcher hinterlassen. Hinzu kommt, dass nun „eine andere Generation“ heranreife, für die „die Work-Life-Balance“ wichtig sei, sagt Gebert vor dem Hintergrund von deutlich mehr als 50 Wochenstunden Arbeit. Auch Lieferschwierigkeiten spielten eine Rolle, genauso wie strukturelle Probleme im ländlichen Kreis. „All das lässt junge Leute sich nicht gerade um die Selbstständigkeit prügeln.“

Droht dem Kreis nun eine Versorgungslücke bei Arzneimitteln?

Streng genommen: nein. Denn für Apotheker gilt Niederlassungsfreiheit. Das heißt, es gibt – anders als bei (Fach-)Ärzten – keine Vorgaben, wie viele es auf eine bestimmte Anzahl Einwohner geben muss. Aber: Während Gebert in Altenburg bei neun verbleibenden Apotheken noch von „einer Art Marktbereinigung“ spricht, wird es in Meuselwitz und Schmölln mit dann noch je zwei Apotheken eng. Im Schnitt gebe es derzeit im Kreis eine Apotheke für 3400 bis 4000 Menschen, so der Sprecher der Kreisapothekerschaft. An der Schnauder und der Sprotte seien es dann nur noch eine für 5000 bis 6800 Einwohner. „Das wird problematisch.“

Eng wird es auch in Meuselwitz, wenn die Sertürner-Apotheke Ende September zumacht, weil es dann an der Schnauder – wie in Schmölln – nur noch zwei Arzneimittelhändler gibt. Quelle: Mario Jahn

Was bedeutet das für die Bürger?

Neben längeren Wartezeiten („Wir werden hier Schlangen haben.“) drohen laut Gebert perspektivisch vor allem kürzere Öffnungszeiten sowie abends und am Wochenende auch weitere Wege. Denn mit den wegfallenden Apothekern steigt die Dienstbelastung der verbliebenen Kolleginnen und Kollegen. Zudem ist unklar, wie lange das Dienst-System außerhalb Altenburgs (in der Skatstadt immer 24 Stunden) von täglich 18 bis 20 Uhr und am Wochenende je zwei Stunden vor- und nachmittags als Notdienstersatz noch funktioniert. Kippte dies, müsste man von Lucka oder Schmölln mitunter in die Skatstadt fahren.

Gibt es eine Lösung des Problems?

Neben mehr Studienplätzen, mehr Pharmazie-Absolventen und weniger Bürokratie sieht Gebert noch ein anderes Modell und erinnert an den zu DDR-Zeiten existierenden Pharmazie-Ingenieur. Die zwischen Apotheker und Pharmazeutisch-Technischen Assistenten angesiedelte Ausbildung erlaubte eine Alleinvertretung des Pharmazeuten bis zu vier Wochen, was schon helfen würde.

Von Thomas Haegeler