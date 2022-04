Mit einem Appell an Bundes- und Landespolitiker warnt der Kreisbauernverband Altenburger Land vor einer aus Sicht der Landwirte unnötigen Verschärfung der aktuellen Engpässe in der Nahrungsmittelversorgung. Der Verband reibt sich an der von der EU forcierten Teil-Stilllegung von Agrarflächen als Bedingung für finanzielle Unterstützung.