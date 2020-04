Altenburg

Ausgangsbeschränkung und soziale Isolation: Das Leben im Altenburger Land ist in diesen Tagen nicht leicht. Gut, wenn man da ein wenig Freude schenken kann. Das dachten sich auch manche Verantwortliche in öffentlichen Einrichtungen in der Skatstadt – und verschickten auch in diesem Jahr wieder augenzwinkernde Aprilscherze.

Sensationsfund im Theater

Für Aufsehen sorgte dabei das Theater Altenburg Gera. Bei der Sanierung im Altenburger Landestheater sei man auf ein Sensationsfund gestoßen, jubelten die Verantwortlichen: Ein bislang unbekanntes Notenblatt aus der Feder Ludwig van Beethovens hätten die Arbeiter zu Tage gefördert. Die Skizze eines Klavierlieds – Titel: „Bach sollte Meer heißen“ – enthalte auch eine Widmung an eine weithin unbekannte Liebschaft des Komponisten.

Kunstwerk überm Sofa

Mit einer ungewöhnlichen Aktion wollte dagegen das Lindenau-Museum für Schmunzler sorgen. Da das Depot im Interim in der Kunstgasse wegen der Sanierung des Museumsbaus aus allen Nähten zu platzen drohe, suche man nun alternative Standorte für viele Kunstwerke. Die Lösung: Ausgesuchte Privatleute könnten sich um eine Leihgabe für die heimischen vier Wände bewerben. Die Entscheidung über die Vergabe fälle Direktor Roland Krischke persönlich, das Museum stelle natürlich auch die nötige Sicherheitsausrüstung.

Von der Skat- zur Kurstadt

Scherzkekse waren auch im Altenburger Rathaus unterwegs. Dort plane Oberbürgermeister André Neumann eine neue touristische Ausrichtung. Künftig solle die Skat- zur Kurstadt werden und sich mit dem Zusatz „Bad“ schmücken können – der guten Luftqualität sei Dank. Daneben sollten eine Kurpromenade am Großen Teich und ein Kombi-Bad mit Wellnessbereich – gespeist mit Heilwasser der Blauen Flut – die Besucher locken.

Rüstzeug fürs wilde Sachsen

Reichlich Vorlauf hatte die Volkshochschule ( VHS) in ihren Aprilscherz investiert. Bereits im Dezember wurde ein ganz besonderes Seminar im Frühjahrsprogramm versteckt: „Sächsisch für die Reise“ heißt das Webinar, dass sprachlich auf Trips ins Nachbarbundesland vorbereiten soll. Ein Angebot, das offenbar durchaus Interesse hervorrief: Man habe einige Anmeldungen verzeichnen können, so die VHS.

Von Bastian Fischer