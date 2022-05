Wilchwitz

„I can´t get no satisfaction“, schallt es Dienstagnachmittag lautstark übers Betriebsgelände von Kelvion in Wilchwitz. Die IG Metall hat zum Warnstreik gerufen und macht akustisch passenderweise ordentlich Rabatz mit den „Rolling Stones“. Die Stimmung vor Ort ist kampfbereit, die Streikenden sind hochmotiviert. „Ich hoffe, dass unser Warnstreik zum Durchbruch bei den aktuellen Verhandlungen führt und meine Eingruppierung von der Firma finanziell mehr wertgeschätzt wird“, sagt Silvio Pohl, der im Kelvion-Lager in Knau arbeitet. Personelle Unterstützung erfahren die Wilchwitzer von Gewerkschaftern der Schmöllner Firmen Voestalpine und Neumayer Tekfor, des Altenburger Armaturenwerkes sowie der Meuselwitzer Unternehmen Louis Renner und der Guss Eisengießerei.

Warnstreik-Unterstützung durch Gewerkschafter aus dem Landkreis

Knapp 300 Mitarbeiter sind bei der Kelvion Brazed PHE GmbH in Wilchwitz tätig, dazu kommen etwa 57 Leiharbeiter und vier Auszubildende. Die Firma stellt gelötete Plattenwärmetauscher her, die unter anderem in Windrädern und Wärmepumpen Verwendung finden.

Warnschuss an Geschäftsleitung

Der Warnstreik ist die erste Arbeitskampfmaßnahme dieser Art, seit Kelvion am Standort Wilchwitz produziert. Für jeweils zwei Stunden legten die Mitarbeiter ihre Arbeit nieder. Bereits um 4 Uhr morgens habe sich die Nachtschicht-Stammbelegschaft am befristeten Streik beteiligt, berichtet Tom Knedlhanz, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Geschäftsstelle in Gera. Um 16 Uhr wurde der Warnstreik beendet. Rund 50 Mitarbeitende waren pro Schicht zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Über 90 Prozent der Stammbelegschaft unterstützten den Warnschuss an die Geschäftsleitung, wie Tom Knedlhanz es nennt.

Drei Forderungen an Firmenleitung

Drei Forderungen wollen Gewerkschafter und Belegschaft durchsetzen: die Bezahlung nach dem Thüringer Flächentarif der Metall- und Elektroindustrie, die 35-Stunden-Woche für ausnahmslos alle Mitarbeiter und einen Tarifvertrag zum Schutz der gewerkschaftlichen Vertrauensleute. Dabei geht es um Kündigungsschutz bei Gewerkschaftsarbeit und eine Freistellung aller vier Wochen für drei Stunden, um an Sitzungen teilnehmen zu können. Bislang gehen die 18 Vertrauensleute der gewerkschaftlichen Tätigkeit in ihrer Freizeit nach.

„Wir möchten, dass die Geschäftsleitung aufwacht“

„Wir möchten, dass die Geschäftsleitung aufwacht und vorbereitet in die nächste Verhandlung geht“, sagt Betriebsratsvorsitzender Jörg Thiele. „Und wir möchten gleichbehandelt werden mit unseren Kollegen im niedersächsischen Sarstedt.“ Die dort beheimatete Kelvion-Niederlassung zahlt ihren Mitarbeitern bereits seit Jahren Entgeltgruppe Fünf und damit 100 Prozent, während die Löhne in Wilchwitz im Durchschnitt bei rund 77 Prozent liegen. Für einen Facharbeiter liegt der geforderte Lohn laut Flächentarif bei 2876 Euro.

Verhandlungen gehen heute weiter

Am heutigen Mittwoch gehen die Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Kelvion-Geschäftsleitung in die dritte Runde. Sollte es erneut zu keiner Einigung kommen, müssten notgedrungen weitere Warnstreiks folgen, meint Tom Knedlhanz. Und dann wäre von einer vierstündigen Arbeitsniederlegung die Rede. „Wir sind kampfbereit“, sagt der IG Metaller entschlossen. Daran lassen auch die Streikenden in Wilchwitz keinen Zweifel.

