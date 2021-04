Arbeitsmarkt im Altenburger Land: Vor allem Männer profitieren von neuen Jobs

Altenburg

Die Arbeitslosenquote im Altenburger Land ist im April deutlich um 0,3 Prozentpunkte gesunken. Sie lag gestern bei 6,9 Prozent und damit erstmals in diesem Jahr wieder unter der Sieben-Prozent-Marke. Im Vergleich zum März stehen nun insgesamt 144 Personen weniger in der Statistik, wobei der Rückgang bei den Männern mit minus 132 deutlich ausgeprägter ist als bei den Frauen.

Die schrumpfende Quote ist auch mit Blick auf die Pandemie interessant. Der aktuelle Berichtsmonat ist der erste, der unter Corona-Bedingungen direkt mit dem Vorjahresmonat vergleichbar ist. Anderes als im Landesdurchschnitt liegen die Zahlen in Ostthüringen erstmalig seit Beginn der Pandemie unter denen vor einem Jahr.

Leichter Anstieg im Bereich des Jobcenters

Allerdings, schränkt die Agentur für Arbeit ein, sei die Besserung der Werte fast ausschließlich im Bereich der Arbeitslosenversicherung zu beobachten – die Arbeitslosigkeit verschiebe sich in Richtung Grundsicherung. Im Rechtskreis SGB II – in Betreuung des Jobcenters Altenburger Land – stieg die Zahl der Arbeitslosen leicht gegenüber März um 19 auf 1988 Personen an. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies nahezu gleich viele Personen, stellt die Agentur fest.

Von Kay Würker