Altenburger Land

dd Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Führerschein, mehrere Einbrüche: Die Polizei im Altenburger Land hatte in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun. Die OVZ liefert den Überblick über die Einsätze.

Fiat kollidiert mit Leitplanke

Zu einem Unfall kam es am Sonnabend gegen 8.25 Uhr auf der Straße von Lucka nach Meuselwitz. Der Fahrer (22) eines Fiat war in Richtung Meuselwitz unterwegs, als er kurz nach dem Abzweig Schnauderhainichen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte, teilt die Polizei mit. Auto und Leitplanke wurden beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

1,68 Promille bei Mercedesfahrer

Am Sonnabend wurde gegen 3.10 Uhr ein Mercedes-Fahrer (52) in der Luckaer Straße in Altenburg kontrolliert. Ein Atemalkoholttest ergab 1,68 Promille. Der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt, teilt die Polizei mit.

Radfahrer hat 1,7 Promille intus

Am Sonntag kontrollierten Polizeibeamte gegen 11 Uhr in der Altenburger Eisenbahnstraße einen Radfahrer (48). Bei diesem wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,7 Promille gemessen, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde, so die Polizei.

35-Jähriger hat keine Fahrerlaubnis

Am Sonntag fiel Polizeibeamten gegen 3.40 Uhr ein Opel auf, der in der Altenburger Johann-Sebastian-Bach-Straße unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer (35) nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem fiel ein Drogentest positiv aus. Die Weiterfahrt wurde laut Polizei untersagt.

Motorradfahrer ohne Papiere unterwegs

Ein Motorradfahrer (29) wurde am Sonntag gegen 0.25 Uhr in der Wintersdorfer Straße kontrolliert. Ein Drogentest verlief positiv. Zudem konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und das Kennzeichen an der Honda war gefälscht. Das Motorrad wurde beschlagnahmt, heißt es von der Polizei.

Vier Kellerabteile aufgebrochen

Am Wochenende brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Altenburger Birkenstraße vier Kellerabteile auf. Dabei wurden ein schwarzes E-Bike der Marke Cube, Reaction Hybrid sowie verschiedene Werkzeuge gestohlen, teilt die Polizei mit. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

Lagerhalle aufgebrochen

Zwischen dem 2. und dem 14. Februar brachen Unbekannte in eine ungenutzte Lagerhalle in der Remsaer Straße in Altenburg ein. Dort stahlen sie mehrere Drehschalter und Steckdosen, so die Polizei. Zeugenhinweise bitte unter Tel. 03447 4710.

Von OVZ