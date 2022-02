Architekt spricht über Pläne für das Halbe Schloss in Langenleuba-Niederhain

Langenleuba-Niederhain

Auch wenn von außen nichts zu sehen ist: An der Rettung des Halben Schlosses in Langenleuba-Niederhain wird weiterhin gearbeitet. Seit rund 55 Jahren steht der markante Barockbau leer. Langfristig soll sich das ändern und das Kulturdenkmal in Privatbesitz wieder mit Leben erfüllt werden. Maßgeblich beteiligt an der geplanten Rettungsaktion ist Architekt Philipp Hesse aus Kopenhagen. Er hat bereits ein Sanierungskonzept für die dreiflügelige Anlage erstellt. Die LVZ sprach mit dem 32-Jährigen über aktuell anstehende Sicherungsarbeiten und künftige Nutzungsmöglichkeiten.

Das Halbe Schloss in Langenleuba-Niederhain wurde innerhalb von drei Jahren erbaut und 1711 fertiggestellt. Quelle: Mario Jahn

Was ist geplant mit dem Halben Schloss? Welche Ideen gibt es für seine künftige Nutzung?

Zum Inhalt des Konzeptes darf ich leider bislang nichts sagen. Noch ist es in der Diskussionsphase. Aktuell prüft das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie als Auftraggeber des Konzeptes die Denkmalverträglichkeit der Ideen. Das kann noch bis Ostern dauern. Das Halbe Schloss ist eine Mammutaufgabe. Wir müssen uns dafür die Zeit nehmen, die es braucht, um etwas Belastbares zu haben. Wir hatten schon zu viele Luftschlösser.

Gibt es Ziele, die bereits 2022 umgesetzt werden können?

Wie schon 2021 mit Eingangstreppe und Stuckdecke im Rittersaal, werden auch in diesem Jahr Sicherungsarbeiten durchgeführt. So hat sich gezeigt, dass einer der großen Kaminzüge, die durchs Dach führen, zu einem statischen Problem werden könnte. Der Kaminzug lagert auf dem Dachboden mit seinem Tonnengewicht auf Mauerwerk und Balken. Die hölzerne Auflage muss erneuert werden, um die Lasten wieder gleichmäßig zu verteilen.

Wie ist die Situation beim Dach des Schlosses? Es wurde Anfang 2020 notgesichert.

Das Dach ist eine permanente Aufgabe. Es wird in der kommenden Woche per Drohne beflogen, um das Schadbild aufzunehmen. Da der größte Teil der Eindeckung aus dem Jahr 1936 stammt, treten Materialermüdungen auf. Die Biberschwänze sind vermörtelt, und irgendwann wird der Mörtel porös. In einer Tagesaktion wurden bereits Schäden vom letzten großen Novembersturm behoben. Es müssen weiterhin Schadstellen ausgebessert werden, auch in Zukunft, zumal das Schloss eine sehr spannende Geometrie hat.

Wie werden die Sicherungsarbeiten finanziert?

Die Finanzierung liegt in den Händen der beiden Eigentümer, die für diese Maßnahmen Fördermittel beim Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie beantragt haben.

Gibt es für 2022 weitere Pläne zur Rettung des Schlosses?

Das Ziel für 2022 ist die Aufstellung eines langfristigen Finanzierungsplanes. Wir reden da von Millionen im knapp zweistelligen Bereich, die in den Erhalt der Barockanlage investiert werden müssen. Ein derart umfangreiches Projekt ist nicht innerhalb eines Jahres umsetzbar. Bis zum Abschluss der Sanierung kann bis zu einem Jahrzehnt ins Land gehen. Deshalb finden gerade Gespräche zur langfristigen Eigentumssicherung statt. Sie sollen bis zum Sommer abgeschlossen sein.

Stehen die Besitzverhältnisse des Schlosses wieder in Frage?

Bei einer solch hohen Investitionssumme müssen die Eigentumsverhältnisse auf lange Sicht gesichert sein. Die aktuellen Gespräche sind völlig ergebnisoffen. Es geht allen Beteiligten darum, das Kulturdenkmal zu retten. Auf welchem Wege das erreicht werden kann, ob in Privateigentum oder nicht, wird sich zeigen. Fördermittel für große, weitreichende Maßnahmen können erst nach Klärung der langfristigen Eigentümerfrage beantragt werden. Im Übrigen, wenn die Besitzer kein Interesse am Erhalt des Schlosses hätten, würden sie sich nicht um Fördermittel für aktuell anstehende Sicherungsarbeiten bemühen.

Sind in diesem Jahr wieder Studierende vor Ort?

Wir hoffen, im Sommer eine Woche lang mit Studierenden der Fakultät Architektur und Stadtplanung der Fachhochschule Erfurt im Schloss arbeiten zu können. Das Halbe Schloss bietet ihnen die Chance, praktische Erfahrungen an historischer Bausubstanz zu sammeln. Was genau gemacht wird, steht noch nicht fest. Auf jeden Fall werden die barocken Raumkonstruktionen des Hauses erfasst und dokumentiert. Unser Wunsch ist es, dass wir Freilegungen vornehmen können, etwa von unzeitgemäßen Einbauten. Aber Putz darf beispielsweise nicht eher runter, bis nicht geklärt ist, ob darunter bauzeitliche Farbgebungen verborgen sein könnten. Wir wollen zum Tag des offenen Denkmals im September gerne zeigen, was in diesem Jahr an Fortschritten passiert ist.

Zur Person Der Architekt Philipp Hesse stammt aus Greiz und studierte an den Fachhochschulen Erfurt und Lübeck. Seit vier Jahren liegt der Lebens- und Arbeitsmittelpunkt des 32-Jährigen in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen. Hesses berufliche Schwerpunkte sind Denkmalpflege und Sanierung. Seit er von der Existenz der denkmalgeschützten Barockanlage in Langenleuba-Niederhain weiß, ist er fasziniert von dem unvollständigen Bau aus dem Jahre 1711 und treibt dessen Rettung voran: „Das Halbe Schloss ist einmalig in Deutschland.“

Von Dana Weber