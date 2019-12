Altenburg

Das 1879 gegründete Armaturenwerk Altenburg (AWA) gehört zu Europas führenden Herstellern von Ventilen, Schaugläsern und Adaptern für die Kälte- und Klimatechnik. Nun jährt sich die Gründung des thüringischen Traditionsunternehmens zum 140. Mal.

Mit einem reichen Erfahrungsschatz für Wasserleitungsarmaturen gründeten die beiden Meister Gustav Mock und Wilhelm Krumsiek am 21. November 1879 in der Wallstraße die Firma Mock & Krumsiek in Altenburg. Erfindergeist und kaufmännische Begabung führten schnell zu einem guten Namen bei ihrer Kundschaft, berichtet das Armaturenwerk in einer Mitteilung aus Anlass des Jubiläums. Dank der Erweiterung der Produktreihen von Wasserarmaturen zu Armaturen für Dampf, Gas, Benzin, Öl, Kaffeemaschinen und Bier folgte ein stetiges Wachstum.

1886: Neubau mit Kesselanlage und Dampfmaschine

Das mündete 1886 in einem dreistöckigen Neubau mit Kesselanlage, Dampfmaschine und einer Metallgießerei. 1912 und 1917 folgten Erweiterungen. Besonderes Augenmerk legten die Gründer auf die Verwendung moderner Gehäuse- und Dichtmaterialien sowie eine hundertprozentige Druck- und Dichtheitsprüfung. Im Jahr 1929 umfasste die Produktpalette bereits rund 10 000 Modelle für Einzelteile – so unterschiedlich waren die Kundenwünsche. Und damit wurde es Mock & Krumsiek in der Wallstraße zu eng: 1929 berichtet die Chronik über einen Hallenneubau in der Winterstraße nahe der Bahngleise.

Dem Zweiten Weltkrieg folgte 1948 die Enteignung und eine Ausrichtung auf Kleinarmaturen für Kälte und Klima im VEB Armaturenwerk Altenburg. 1992 dann die Reprivatisierung als MBO durch 19 engagierte Mitarbeiter um Diplom-Ingenieur Jürgen Dobmeier und Diplom-Betriebswirtin Ursula Kutzke.

2002: Unternehmer Jordan investiert am Weißen Berg

2002 wurde der Betrieb vom Unternehmer Karl-Fritz Jordan übernommen. Und damit folgte die nächste Expansion: Zur Erweiterung von Produktionskapazitäten stand 2002 der Umzug aus der Winterstraße ins Industriegebiet „Am Weißen Berg“ an. Jordan errichtete dort auf einem rund 21 000 Quadratmeter großen Grundstück einen Komplex aus Produktions- und Montagehalle sowie Büro- und Sozialgebäude. Neben der Konzentration auf Armaturen und Zubehör für Kältemittelverdichter und Anlagenbau waren die 2000er-Jahre geprägt von der Stärkung weltweiter Kundenbeziehungen und Erweiterung der Produktpalette, berichtet die heutige Unternehmensführung.

2013: Baden-Württemberger steigen ein

Seit 2013 ist das Armaturenwerk Teil der baden-württembergischen Bitzer-Gruppe mit 3500 Mitarbeitern weltweit und 16 Produktionsstandorten, wobei Altenburg und Schkeuditz bei Leipzig die beiden einzigen ostdeutschen Adressen sind. Die Produktionsfläche in der Skatstadt mit hauseigener Galvanik beträgt heute 9900 Quadratmeter.

Zahlreiche Neuentwicklungen folgten nach dem Zusammenschluss – auch als Ergebnis der engen Zusammenarbeit innerhalb der Firmengruppe, wie Bitzer berichtet. Die weltweite Nutzung von AWA-Armaturen und -Zubehör sei im internationalen Netzwerk von Bitzer deutlich ausgebaut worden.

Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heute im Armaturenwerk in Altenburg beschäftigt – in Produktion, Verwaltung und Entwicklung. Dabei durchlaufen die Produkte die mechanische Fertigung, Montage, Löt- und Einglasöfen, Schweißerei, interne Galvanik sowie den Festigkeits- und Dichtheitstest. Kurze Wege unter einem Dach, laute das Credo am Altenburger Standort.

4000 Produkte im Katalog

Und wie schon zu Zeiten von Mock & Krumsiek seien es die sehr vielfältigen Kundenwünsche, die die breite Fertigungspalette bestimmen. Rund 4000 verschiedene Verkaufsprodukte hat das AWA aktuell im Katalog, etwa vier Millionen Erzeugnisse verlassen das Werk pro Jahr. Internationale Verdichterhersteller sowie Anlagenbauer und Großhändler gehören zu den Abnehmern. „Geschätzt wird das Unternehmen vor allem für seine Kompetenzen und Lösungen, wenn es um die Bewältigung von Herausforderungen mit Kältemitteln wie Kohlendioxid oder Ammoniak oder Kälteölen geht“, sagt Unternehmenssprecher Patrick Koops.

Etabliert habe sich das Armaturenwerk zudem mit einem Baukastensystem für Stahl- und Edelstahlventile und mit einer Technologie zum Einglasen von Schaugläsern und Stromdurchführungen. „Oft sind dabei Individuallösungen gefragt – etwa für moderne Kälte- und Klimaanlagen“, so Koops. Auch der Umweltschutz spiele eine große Rolle. So seien ganze Produktfamilien auf bleifreie und umweltverträglichere Materialien umgestellt worden.

Jüngste Innovation im Oktober

Stolz sind die Altenburger auch auf ihre Innovationen. Die jüngste wurde erst im Oktober auf den Markt gebracht: ein neues Ventil zur Ölregulierung. Das sogenannte AWA OLC garantiere den optimalen Ölfüllstand in Kältemittelverdichtern. Der Clou sei die „nahezu stufenlose Füllstandsmessung mit elektronischem Schwimmersensor“, berichtet Sprecher Koops. Fällt der Ölstand plötzlich ab, werde unverzüglich Öl eingespritzt. Das verbessere die Anlagenüberwachung – und sei ein Marktvorteil der Altenburger gegenüber Wettbewerbern.

Von OVZ