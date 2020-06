Asphalt, Lampen, Wasserleitungen: Querstraße in Rositz wird zur großen Baustelle

Rositz

Die Gemeinde Rositz hat auf ihrer jüngsten Gemeinderatssitzung den Ausbau der Querstraße beschlossen. In Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL) soll die Querstraße eine neue Trinkwasserversorgung bekommen sowie eine Schmutzwasser- und Regenwasserentsorgung im Trennsystem. Die Gemeinde übernehme den grundhaften Straßenausbau, erklärt Bauamtsleiterin Katja Petzold.

„Die Fahrbahn wird in vollgebundener bituminöser Bauweise erneuert. Die Randbereiche werden durchgängig in Granitborde eingefasst. Einseitig wird es einen schmalen überfahrbaren Gehweg mit einer Oberfläche aus Granitpflaster geben“, schildert Petzold. Da die Straße relativ schmal ist, lasse sich kein Gehweg mit hoher Bordsteinkante sinnvoll einordnen, erklärt die Bauamtsleiterin. Die Straße, die in einer Sackgasse endet, sei für Versorgungsfahrzeuge problematisch – deshalb soll eine Wendemöglichkeit geschaffen werden. Auch die Straßenbeleuchtung werde erneuert. Zusätzlich soll der jetzige Trampelpfad zur Werksallee im Nachhinein leicht befestigt werden.

Am 29. Juni geht es los

Die Baumaßnahmen sollen schon am 29. Juni starten. Gebaut werde laut Katja Petzold in zwei Abschnitten. Im ersten Bauabschnitt werden die Arbeiten an der Parallele zur B 180 laufen, im zweiten sollen dann die Arbeiten an den beiden Seitenarmen zur B 180 stattfinden. Angestrebt werde ein Abschluss der Baumaßnahmen im Juni nächsten Jahres. Die Gemeinde beteilige sich mit Mitteln in Höhe von etwa 471 000 Euro.

Die Fördermittel – 65 Prozent des finanziellen Aufwands – wurden beim Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum beantragt und bewilligt, so die Bauamtsleiterin. Doch der Fördermittelantrag wurde schon im Januar gestellt, zu den Summen, die zum damaligen Zeitpunkt kalkuliert wurden. „Die Ausgaben sind nun jedoch höher als zunächst angenommen. Die Mehrkosten sind aktuell noch nicht gefördert.“ Im Moment gebe es auch keinen Nachschlag bei der Förderung. Für den Mehraufwand müsste die Gemeinde selbst aufkommen.

Keine Vollsperrung, aber Einschränkungen

Während der Bautätigkeit sollen die Anlieger ihre Grundstücke fußläufig grundsätzlich erreichen können, sagt die Bauamtsleiterin. Eine Vollsperrung der Straße sei nicht vorgesehen. Der Autoverkehr könne jedoch nicht durchgängig gewährleistet werden. Für diese Phasen würden die Parkplätze am Baufeldrand und in der Werksallee zur Verfügung gestellt, erklärt Katja Petzold.

Es sei auch ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator auf der Baustelle dabei, denn auch Rettungswege müssen jederzeit gewährt sein. „Wir können zwar nicht immer garantieren, dass die Rettungsdienste direkt vors Haus fahren können, aber sie müssen fußläufig Rettungen bewerkstelligen können“, erklärt die Bauamtsleiterin.

