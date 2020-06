Asylbewerber: Meuselwitzer Räte sehen kaum Spielraum

Meuselwitz

Intensive Debatte, aber noch kein abschließendes Ergebnis: So lässt sich die Beratung der Meuselwitzer Stadträte im Kulturausschuss am Dienstagabend über eine etwaige Unterbringungsmöglichkeit für Asylsuchende zusammenfassen. Wie berichtet, hatte Vize-Landrat Matthias Bergmann die Gremiumsmitglieder zu ihrer jüngsten Sitzung dazu angeregt, über die Aufnahme von Flüchtlingen nachzudenken und zu entscheiden, ob und wo man diese unterbringen könnte. Infrage, so Bergmanns Aussage im nicht öffentlichen Sitzungsteil nach OVZ-Informationen, käme dabei sowohl eine zentrale Unterkunft als auch eine dezentrale Verteilung.

Drei Fragen, die nach Antworten verlangen

„Konkret galt es für uns, drei Fragen zu diskutieren“, teilt Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer auf Anfrage mit. „Gibt es eine Immobilie die für eine Gemeinschaftsunterkunft geeignet wäre, gibt es passenden Wohnraum, den der Kreis anmieten könnte, und wie kann die Stadt jene Menschen integrieren, die das Asylrecht zuerkannt bekommen haben.“

Die Debatte, so Liefländer, sei von allen teilnehmenden Ratsmitgliedern sehr sachlich und konstruktiv geführt worden. „Es gab keinerlei Anwürfe oder Polemik“, räumt er etwaige Befürchtungen angesichts der sensiblen Thematik aus. Am Ende habe sich herausgestellt, dass die Schnauderstadt Flüchtlingsunterbringung und Integration nicht ohne weiteres in großem Stile leisten könne.

Stadt sind größtenteils die Hände gebunden

„Wir sehen derzeit als Rat keine Option auf eine Gemeinschaftsunterkunft in Meuselwitz, können höchstens im Einzelfall prüfen, was möglich ist“, fasst Liefländer den Stand der Dinge zusammen. Mit Blick auf Einzelunterbringung habe man bereits eine Abfrage bei den in der Stadt aktiven Wohnungsgesellschaften gestartet. „Hier gibt es durchaus einzelne Wohnungen, allerdings nur wenige in gut saniertem Zustand. Diese wären zudem eher an Familien und weniger an WGs aus Einzelpersonen gerichtet.“

Darüber hinaus sehe der Rat die Integrationsmöglichkeiten in Meuselwitz derzeit eher begrenzt. „Gerade die sozialen Strukturen müssten erheblich verbessert werden“, so Liefländer. Es gebe keine Möglichkeit, Sprachkurse anzubieten, auch die Anbindung an den ÖPNV sei ungenügend, obendrein die Freizeitmöglichkeiten für Asylsuchende – abseits der örtlichen Vereine – begrenzt. „Hinzu kommt die weiter schwierige finanzielle Lage, entsprechende Strukturen müssten erst geschaffen werden.“

Kein akuter Handlungsbedarf

Klar sei unabhängig davon allerdings auch, dass laut dem Landratsamt kein akuter Handlungsbedarf in Sachen Flüchtlingsunterbringung gegeben sei. „Es gibt keinen Anlass, von einem verstärkten Zustrom auszugehen, es sind keine größeren Zahlen zu erwarten“, betont Liefländer ausdrücklich – und besänftigt damit etwaige Befürchtungen in der Bevölkerung. Vielmehr sei es so, dass der Kreis die Aufgabe perspektivisch auf breitere kommunale Schultern verteilen wolle.

Beendet ist die Debatte in Meuselwitz jedoch noch nicht: Aus den Reihen des Rates sei ein tiefergehender Fragenkatalog ans Landratsamt geschickt worden. Die Beantwortung solle nach seiner Kenntnis noch diese Woche erfolgen. „Danach werden wir uns wieder zusammensetzen und werden vor einer Entscheidung auf jeden Fall auch die Öffentlichkeit einbinden“, kündigt Liefländer an.

Von Bastian Fischer