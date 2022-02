Atommüll-Endlager: Fürs Altenburger Land ist das zu gefährlich

Altenburg

Das Thema beschäftigte im September den Kreistag: Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hatte mit der Suche nach einem Standort für ein Atommüll-Endlager auch im Altenburger Land begonnen. Und: Bereits drei Fachkonferenzen unter Beteiligung des Altenburger Landes rückten dieses Endlager in den Fokus. Die Fraktion der Linken beantragte, den Landrat per Beschluss zu beauftragen, sich gegenüber dem Bund gegen ein solches Endlager im Landkreis auszusprechen. Die Mehrheit des Kreistages sprach sich gegen den Antrag aus.

Zahlreiche Erkundungsbohrungen

Wie das Landratsamt nun mitteilt, ist das Altenburger Land als möglicher Endlager-Standort ausgeschieden. Die Leiterin des Fachdienstes Natur- und Umweltschutz, Birgit Seiler, verweist auf eine Auswertung des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz auf Basis von Erkundungsbohrungen, die in der ehemaligen Bergbauregion bereits in früherer Zeit zahlreich stattgefunden haben. Ergebnis: Das für die Endlagerung definierte kristalline Wirtsgestein, unter anderem Granitgesteine, komme in der erforderlichen Ausprägung im Altenburger Land nicht vor – stattdessen Schiefer und Sandsteine.

„Hinzu kommt, dass eine Reihe von Ausschlusskriterien gegen einen Endlagerstandort im Altenburger Land sprechen – seismische Aktivitäten zum Beispiel“, sagte Seiler. Die BGE habe im Januar bestätigt: „Wird festgestellt, dass Ausschlusskriterien erfüllt sind oder Mindestanforderungen nicht erfüllt sind, scheiden Gebiete aus dem Verfahren aus.“

Von Kay Würker