Der scheidende Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick (FDP) besitzt ein Attest, das ihm aufgrund seiner fortschreitenden Multiple-Sklerose-Erkrankung eine dauerhafte Dienstunfähigkeit bescheinigt. Dadurch sichert sich der Liberale nach LVZ-Informationen weiterreichende Versorgungsbezüge aus der Staatskasse. Denn die amtsärztliche Bescheinigung aus dem Landratsamt bekam der 49-Jährige ganz offensichtlich deswegen, um zur Bürgermeisterwahl am 14. November nicht erneut für den Posten des Stadtoberhaupts kandidieren zu müssen und dennoch seine finanziellen Ansprüche zu behalten.

Finale Finesse an der Schnauder

Diese nach und nach bekanntwerdende Finesse sorgt an der Schnauder für Verwunderung und Empörung. Denn Picks Krankheit überschattete und behinderte dessen Amtszeit, nachdem er sich am 24. Januar 2016 in der Bürgermeisterwahl überraschend gegen seinen jetzigen Vize Klaus-Peter Liefländer (Die Regionalen) durchsetzen konnte. Jahrelanges Bemühen und Drängen hinter den Kulissen, Pick mit einem amtsärztlichen Attest ein ehrenvolles und abzugsfreies Ausscheiden vor Ende seiner Amtszeit und vor allem der Stadt Meuselwitz endlich einen seinem Amt gewachsenen Bürgermeister zu ermöglichen, scheiterte an dessen Sturheit und am Unwillen des Landratsamtes. Denn seine Wahlperiode, die er schon von seiner Krankheit gezeichnet begann, war von ständigen, teils monatelangen Ausfällen geprägt.

Ehefrau musste Pick ins Haus helfen

Anfang 2019 räumte Pick in einem LVZ-Gespräch ein, dass er den für Multiple Sklerose typischen Intensionstremor habe. Dabei zittert er umso mehr, je stärker er sich auf eine Sache konzentriert. Sein Gangbild werde stetig schlechter, immer öfter fielen ihm Geschirr oder andere Dinge herunter. Zudem warfen ihn selbst Erkältungen so stark aus der Bahn, dass er von seiner Frau ins Haus gestützt werden musste und die Treppe nicht nutzen konnte. Das aber verschwieg er der Öffentlichkeit. Sein Ansehen litt, weil ihn Bürger beobachteten, wie er hinfiel, das aber dreist abstritt.

Mit Förderung von BfM-Chef Lutz Hempel (l.) kam Udo Pick 2016 ins Amt. Seinen unterlegenen CDU-Konkurrenten bei der Bürgermeister-Wahl, Fred Reichel (2.v.l), beließ er im Amt als Chef der Städtischen Wohnungsgesellschaft. Quelle: Bastian Fischer

Den schweren Sturz im Treppenhaus seines Amtssitzes im Juni 2019 konnte er allerdings nicht mehr vertuschen, der für große Bestürzung unter Bürgern sorgte – auch, weil wegen ihm der Notarztwagen vor dem Rathaus stand. Obwohl erheblich verletzt, spielte Pick den Vorfall herunter. Das alles sei nicht der Rede wert. Er sei voll arbeitsfähig, behauptete das Stadtoberhaupt. Eine glatte Lüge, mit der sich Pick über seine weitere Amtszeit hangelte. Im Mai 2020 fiel der damals 48-Jährige dann vollends für Monate als dienstunfähig aus. Er musste in einer Klinik behandelt werden und sich danach wochenlang einer Reha unterziehen.

Bürgermeister schaffte es nicht in seine Diensträume

Im Oktober, fünf Monate später, erklärte er der LVZ, dass er immer noch sehr schlecht gehen könne, weshalb er seine Diensträume im ersten Stock des Rathauses nicht aufsuchen kann. Er erwog deshalb den Einbau eines Treppen-Lifts oder die Verlegung seiner Räume ins Erdgeschoss. Am 16. November 2020 nahm Pick seine Geschäfte wieder auf, allerdings in Form einer Wiedereingliederung, also zunächst für zwei Stunden pro Tag und einer vierzehntägigen Steigerung auf vier und dann sechs Stunden. Ebenso sprach er mit Landrat Uwe Melzer (CDU) über ein mögliches amtsärztliches Attest. So etwas sei im Moment aber kein Thema und nur ein Szenario für den kritischsten Fall, sagte der Bürgermeister.

Der Landrat war allerdings schon viel früher über den kritischen Zustand Picks informiert. Ihn sprachen besorgte Meuselwitzer an, er erhielt immer wieder Hinweise, die mitunter Erschreckendes offenbarten. So wurde Melzer die Fahrt eines Rathausmitarbeiters mit Pick in dessen Auto geschildert, in dem dieser Todesängste erlitt, weil der Bürgermeister sein Gefährt nicht mehr beherrschte. Einer anonymen Anzeige, die die Behörde aufforderte, Picks Fahrtauglichkeit dringend zu überprüfen, ging Melzer offenbar nicht nach. Der Bürgermeister fuhr trotz Tremor und mit behördlicher Kenntnis seiner Beeinträchtigung weiter durch die Gegend. Er kenne diese Ängste und Beschwerden, sagte der Landrat 2019 zur LVZ, aber „ohne ein amtsärztliches Attest kann ich da nichts machen“. Was damals unmöglich gewesen sein soll und der Stadt eine Leidenszeit erspart hätte, ging nun glatt über die Bühne – nur um Picks Bezüge zu sichern.

Während Picks mehrmonatiger krankheitsbedingter Abwesenheit musste er von seinem ehrenamtlichen Beigeordneten Klaus-Peter Liefländer (r.) und Thomas Hoffmann vertreten werden. Quelle: Stadtverwaltung Meuselwitz

Seit seiner Abwesenheit im Mai 2020 führte sein Vize ehrenamtlich die Dienstgeschäfte, mitunter auch der zweite Beigeordnete Thomas Hoffmann (AfD). Liefländer forderte im September, dass sich spätestens Ende Oktober 2020 eine Perspektive und eine Lösung abzeichnen müsse, wie es weitergeht. „Ein Durchwursteln bis zu den regulären Wahlen“ Ende 2021/Anfang 2022 werde es mit ihm nicht geben. Genau das aber erreichte der Bürgermeister der drittgrößten Stadt im Landkreis mit seiner vom Landratsamt gebilligten Hinhaltetaktik – ein beispielloser Vorgang.

Vitamine statt Medizin

Der kranke FDP-Politiker klebte aber nicht nur an seinem Stuhl. Er tat in den vergangenen Jahren offenbar auch nicht alles dafür, seinen Gesundheitszustand zu erhalten. So verweigerte er nach eigener Aussage über 15 Jahre, entsprechende Medikamente einzunehmen, um die Multiple Sklerose, die bei ihm im Oktober 2000 diagnostiziert wurde, einzudämmen. Stattdessen setzte er ausschließlich auf Nahrungsergänzungsmittel, wie hochdosierte Präparate mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen – und seinen Willen. „Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht“, sagte er vor gut zweieinhalb Jahren in einem Gespräch. „Aber ich glaube daran.“

Von Jens Rosenkranz und Thomas Haegeler