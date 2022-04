Altenburg/Gera/Greiz

In den vergangenen Tagen wurden im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Gera – und so auch im Altenburger Land – vermehrt versuchte Betrugsfälle zur Anzeige gebracht. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, hatten die Täter Briefe versendet, die den Anschein eines anwaltlichen Schreibens erwecken. In diesem sollen die Empfänger – unter dem Vorwand einer vorgerichtlichen Mahnung – zur Begleichung einer offenen Geldforderung bewegt werden, die bei einem angeblich abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag mit der „Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot“ angefallen sind.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und mahnen zur Vorsicht bei entsprechenden Schreiben. Nach bisherigen Erkenntnissen scheint es sich bei der „Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot“ laut Polizei um ein Scheinunternehmen zu handeln. Die angegebene Anwaltskanzlei, die ihren Sitz in München haben soll, ist dort nicht registriert.

Von LVZ