Auch kleinere Bibliotheken im Altenburger Land öffnen wieder

Langenleuba-Niederhain/Gößnitz/Nobitz/Rositz

„Maximal ein bis zwei Personen dürfen sich in der Bibliothek aufhalten“, so Ilona Ingrisch von der Bibliothek in Langenleuba-Niederhain. Die Bücherei hat wieder regulär geöffnet, unter Berücksichtigung von Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen. „Auch unsere Bücher begeben sich nach Rückgabe sozusagen in Quarantäne. Sie werden gereinigt und erst nach vier bis sieben Tagen wieder herausgegeben.“ Eine vorherige telefonische Anmeldung ist nicht mehr notwendig.

In Gößnitz sind die Ausleihe und die Rückgabe auf zwei Arbeitsplätze verteilt. „Wir haben wieder zu unseren regulären Zeiten geöffnet“, berichtet Christiane Fiedler. „Die Bibliothek hat eine Fläche von 114 Quadratmetern, somit dürfen sich 8 Personen gleichzeitig in unseren Räumlichkeiten aufhalten“, so die Sachbearbeiterin weiter. Bis einschließlich vergangene Woche gab es „Bücher auf Vorbestellung“. Es wurden Wünsche geäußert, was gerne gelesen werden würde. Christiane Fiedler bereitete dann Tüten mit Lektüre vor. Diese wurden zum besprochenen Zeitpunkt abgeholt.

Nobitz auch wieder offen, Rositz nur per Fensterausleihe

Auch die Bücherei in Nobitz hat seit letztem Dienstag wieder geöffnet. „Wir haben ein Hygienekonzept erstellt und somit die Möglichkeit, unsere Bibliothek wieder zu öffnen“, sagt Ralf Graichen, Leiter des Haupt- und Ordnungsamtes. Auch in Nobitz gibt es eine bestimmte Anzahl von Besuchern, welche sich in der Bibliothek aufhalten dürfen. „Familien, die in einem Haushalt wohnen, dürfen die Räumlichkeiten gemeinsam betreten. Ansonsten ist die Besucheranzahl auf eine Person beschränkt.“

Die Bibliothek in Rositz hat noch nicht wieder regulär geöffnet. Jedoch gibt es die Möglichkeit der Fensterausleihe.

Von Mary Anne Härtling