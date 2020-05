Auf Notbetreuung folgt künstliche Platznot in den Kitas des Altenburger Landes

Altenburg

Gefordert worden war es ja schon lange: Wenn die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben wieder in Schwung kommen, müssen auch die Kindergärten wieder öffnen, muss Betreuung für die Jüngsten gewährleistet sein. Doch was seit Dienstag als Thüringer Zielvorgabe in der Welt ist, dürfte viele Eltern eher erschrecken als erfreuen. Nur auf den ersten Blick hat der avisierte eingeschränkte Regelbetrieb den Anschein einer Erleichterung. Bei Lichte betrachtet, sind es katastrophale Aussichten für berufstätige Eltern: eine Kinderbetreuung, die nur tage- oder stundenweise funktioniert – auf unbestimmte Zeit. Das Problem trifft nun auch jene, die bislang ihre Sprösslinge gut versorgt wussten: Eltern in systemrelevanten Berufen. Für die Ärztinnen, Pfleger, Pädagoginnen kann das Ende der Notbetreuung gar als Nachteil gewertet werden. Ganz zu schweigen von Mädchen und Jungen, die aus Gründen des Kinderschutzes umfassende Betreuung benötigen.

Sachsen macht es besser

Es bleibt schleierhaft, warum die Thüringer Regierung plötzlich Quadratmeter zählt statt allein auf stabile Gruppen mit nachvollziehbaren Infektionsketten zu setzen, wie es beispielsweise der Nachbar Sachsen tut. Thüringen schafft dadurch künstlich Engpässe in den Kitas, die für solche Paragrafenspielchen weder Extraräume noch Extrapersonal haben. Dass Minister Holter dann noch den Eindruck erweckt, man könne diesen Strukturwandel in den Kitas innerhalb von drei Werktagen stemmen, zeigt die gewaltige Distanz zwischen Regierung und Basis.

Eine Distanz, die im jüngsten Thüringer Corona-Erlass weitere Beispiele findet. Zu erkennen an der Unsicherheit in den Altenpflegeheimen und am Verdruss der Kinobetreiber, die – anders als in Sachsen – weiter schließen müssen, weil sie in Thüringen in einer Schublade mit den Bordellen stecken.

