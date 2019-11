Auf Sondersitzung soll Fockendorfer Kita-Affäre untersucht werden

Altenburg/Fockendorf

Der ominöse Fördermittel-Antrag der Gemeinde Fockendorf für die Sanierung des Kindergartens bekommt ein politisches Nachspiel. So hat sich die SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende Katharina Schenk für eine Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses ausgesprochen. Dort solle untersucht werden, ob tatsächlich eine Schließung der Kita oder eines Gruppenraumes drohte, wenn Fockendorf keine 90-prozentige Förderung für die Sanierung bekomme.Dieses Szenario war vom zuständigen Fachbereichsleiter des Landratsamtes auf einer Sitzung am 12. November verbreitet wordenund hatte die Geldvergabe entscheidend beeinflusst. Einen Tag später hatte Fockendorfs Bürgermeister Karsten Jähning behauptet, dass seine Gemeinde das Geld selbst aufbringen könne und die Darstellung des Landratsamtes als Lüge zurückgewiesen (OVZ berichtete).

Widerspruch ist befremdlich

Diesen Widerspruch bezeichnete Schenk als befremdlich. Er müsse auf der Sondersitzung aufgeklärt werden. Ebenso würde dann aufgehellt, wie lange Fockendorf die Lärmschutz-Auflagen und den drohenden Entzug der Betriebserlaubnis bereits kannte, sagte Schenk der OVZ.

Auch Ausschuss-Vorsitzender Frank Tanzmann ( CDU) sprach sich für eine Sondersitzung und für eine Änderung der Fördermittelvergabe aus. Wenn Fockendorf keine 90 Prozent benötige, bekomme die Gemeinde diese auch nicht. In diesem Fall könnte die Gesamtsumme unter sechs Antragstellern neu aufgeteilt werden, sagte Tanzmann der OVZ. Ziel sei schließlich, so viel wie möglich neue Kita-Plätze zu schaffen oder zu erhalten. Ärgerlich sei, dass die Kommunikation in diesem Fall absolut unglücklich gelaufen sei. Noch sei unklar, ob dies an der Gemeinde lag oder am Landratsamt. Das lasse sich klären.

Ausschuss-Mitglied fühlt sich getäuscht

Als höchst seltsam bezeichnete Ausschuss-Mitglied Nikolaus Dorsch ( SPD) den Vorgang. Er fühle sich getäuscht. „So geht man nicht miteinander um“, sagte Dorsch der OVZ. Denn es werde Vertrauen verspielt, wenn in Zukunft Gemeinden Förderanträge stellen.

Von Jens Rosenkranz