Auf den Spuren der „Esse“ auf Burg Posterstein

Posterstein

Am Sonntag öffnete eine Sonderausstellung auf der Burg Posterstein, zu der viele Schmöllner einen Beitrag in Form von Exponaten oder Geschichten geliefert haben. Im Zentrum der Schau steht die „Esse“, das bekannte und beliebte Kulturhaus der Stadt in den 70er- und 80er-Jahren. Eine der ersten Besucherinnen ist Brigitte Böhm. Sie ist auch auf einem Video in der Ausstellung zu sehen, und war von 1970 bis 1989 Leiterin des ehemaligen Kulturzentrums.

Viele Geschichten weiß Böhm zu erzählen. Zum Beispiel, dass für Eintrittskarten für begehrte Veranstaltungen schon früh um 4 Uhr angestanden wurde und sie in ihrer Wohnung ganz in der Nähe den erleichterten Ausruf der Menschenschlange hörte: „Jetzt geht’s gleich los!“, wenn sie in ihrem Schlafzimmer morgens das Licht anschaltete. Für Silvester- und Faschingsveranstaltungen wurden 800 Karten verkauft, bei 500 Plätzen Sitzkapazität. An solchen Tagen wurden 8er-Tische generell mit 10 Personen besetzt.

Viele Exponate sind Leihgaben aus der Bevölkerung

Doch nicht nur eine Speisekarte vom Abi-Ball und alte Autogrammkarten haben die Kuratorinnen Marlene Hofmann und Franziska Huberty in den Vitrinen zur Schau gestellt. Ein ehemals als Teil eines Faschingskostüms prämierter umgestalteter Bauhelm mit echten Kuhhörnern zeugt vom Erfindungsreichtum seines Trägers. Eine Mutti sammelte alle Zeitungsausschnitte über die Turnerfolge ihrer Tochter liebevoll in einem Album. Es gibt Mode und Schmuck der Zeit zu sehen und zeigt so die damalige Alltagskultur. Viele Besitzer der Leihgaben waren froh, als sie hörten, dass die Exponate in Vitrinen geschützt platziert werden, und wollen ihre Schätze zurückhaben, weil diese mit Erinnerungen verknüpft sind.

In Vitrinen sind etliche Ausstellungsstücke zu sehen – Leihgaben aus der Bevölkerung. Quelle: Christiane Leißner

Nichtsdestotrotz ist die Ausstellung auf Wachstum ausgerichtet. Wenn sie am 20. März schließt, soll sie später im Knopfmuseum fortgesetzt werden. Dafür sind weitere Ausstellungsstücke gern gesehen. Über den Sommer ist – abhängig von den dann geltenden Bestimmungen – ein Begleitprogramm geplant. Das Café denkt über ein Essen oder gar ein ganzes Menü á la „Esse“ nach. Viele Ausbilder haben dort gelernt und sollten die alten Rezepte noch hinbekommen.

Schau regt zur generationsübergreifenden Kommunikation an

Die gelebte Alltagskultur nicht zu vergessen und mit Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen, ist ein Ziel der Kuratorinnen. Sie laden dazu ein, mit Kindern oder Enkeln die Ausstellung zu besuchen und so die generationsübergreifende Kommunikation anzuregen. Für die Jüngeren gibt es sogar eine Auflistung mit Vokabeln, die heute veraltet oder nicht mehr gebräuchlich sind – wie HO oder VEB. Ein weiteres Ziel der Ausstellung ist es, herauszufinden, ob die Schmöllner und die in der Umgebung Wohnenden ein neues Kulturzentrum brauchen, wie es einst die „Esse“ bis zu ihrer Schließung war.

Gezeigt wird die Schau „Damals in der ,Esse‘“ bis zum 20. März. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen 10 bis 17 Uhr.

Von Christiane Leißner