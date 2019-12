Altenburg

Sie streifen wieder durch die heimischen Wälder: Wisente – die größten Landsäuger Europas. Ihnen widmet sich der Biologe Edgar Reisinger in seinem Vortrag „Wiedereinbürgerung wildlebender Wisente in Westeuropa – droht das einmalige Artenschutzprojekt im Rothaargebirge zu scheitern?“, den er am kommenden Dienstag, den 10. Dezember, um 18 Uhr im Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg halten wird. Veranstalter ist die Naturforschende Gesellschaft Altenburg.

Die Initiative zur Wiederansiedlung der Wisente ging von Richard Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1934 – 2017) aus. 2010 kam mit Bulle Egnar der erste Wisent in das eingezäunte 88 Hektar große Auswilderungsareal nach Bad Berleburg im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen. Weitere Tiere folgten. Drei Jahre wurden sie dort auf ihre Freiheit vorbereitet – und wissenschaftlich begleitet.

2013, am 11. April, war es dann soweit. Ein bedeutender Tag für den europäischen Artenschutz. Der Zaun fiel: Eine damals achtköpfige kleine Wisente-Herde war frei. Sie bildete den Grundstock für die heutige Herde.

Konflikte im Wisent-Projekt waren vorprogrammiert

In den vergangenen Jahren streiften die Wisente durch die Wälder des Rothaargebirges. Trotzdem sie sehr standorttreu sind, verließen sie auch die Waldungen von Wittgenstein. Konflikte waren vorprogrammiert. Sie entwickelten sich zu einer touristischen Identität der Region, aber auch zum vielfachen Streitfall zwischen dem Verein, der das Projekt betreut und Anliegern, insbesondere der umliegenden Waldbesitzer. Das Projekt stand oft auf der Kippe und sollte gerichtlich verboten werden. Die frei lebenden Wisente sind jedoch keine Haustiere, sondern europäische Wildtiere mit hohem Schutzstatus. Die in freier Natur geborenen Wisente sind herrenlos – ein einmaliger Fall in Deutschland.

Der Biologe Edgar Reisinger ist einer der Initiatoren des Wisent-Projektes und begleitet die Entwicklungen der Auswilderung und auch die rechtlichen Auseinandersetzungen von Anfang an. Er ist einer der Initiatoren der Ausweisung des Nationalparks Hainich und des derzeit entstehenden Thüringer Urwaldpfaden, in der Zucht von auerochsenähnlichen Rinderrassen, den Taurus-Rindern, einbezogen und organisiert zahlreiche große Beweidungsprojekte mit Robust-Rassen. Als Mitarbeiter der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg betreut er derzeit das Projekt „Waldweide Uhlstädter Heide“.

Von ovz