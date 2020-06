Auf der Pirsch nach großen Krabblern: Naturschützer laden zur Hirschkäfersuche ein

Altenburg

Der Naturschutzbund ( Nabu) Thüringen und das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) rufen auch in diesem Jahr zur Hirschkäfersuche auf. Obwohl diese Käfer recht groß sind, bekommen nicht viele Menschen diese imposanten Tiere zu Gesicht. Dadurch halten sich die Nachweise sehr in Grenzen.

Neben den eigentlichen Nachweisen sind für den Artenschutz auch die Daten zur Phänologie wichtig. So sind dem TLUBN bereits am 10. Mai dieses Jahres die ersten Hirschkäfer aus dem Raum Oldisleben gemeldet worden. Die Meldungen werden im Fachinformationssystem Naturschutz des TLUBN erfasst und leisten somit einen Beitrag zur Verbesserung der Datenlage und dadurch auch zum Schutz dieser Käfer, wirbt der Nabu für die Beteiligung an der Hirschkäfersuche. Am besten können die Käfer in der Dämmerung zwischen Mitte Mai und Anfang August beobachtet werden. Sie sind europaweit geschützt.

Anzeige

Fotografieren ist wichtig

Damit die Experten des TLUBN Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen“ Käfern ausschließen können, sind (digitale) Fotos als Beweis und Beleg für die Richtigkeit der Meldung unabdingbar.

Weitere LVZ+ Artikel

Eine direkte Meldung des Fundes kann online über die „Umwelt-App“ für Thüringen erfolgen. Angaben zu Ort und Datum der Beobachtung, ggf. dem Geschlecht, der Anzahl der Tiere sowie Fotos sollten nicht fehlen.

Hirschkäfermeldebogen, Artensteckbrief und weitere Informationen finden sich beim TLUG Jena.

Von OVZ