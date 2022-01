Auf der Spur von Müll und Unkraut: So arbeiten Altenburgs Stadtreiniger

Altenburg

Es rumpelt. Dann folgt ein „Och nee“. Thomas Liedke hält einen Mülleimer hoch, die Bodenplatte hängt schief. Der Inhalt hat sich auf den Boden ergossen. „Den hat’s entschärft“, sagt er zu seinem Kollegen Uwe Heidel. Beide tragen orange leuchtende Jacken und Hosen, schwere Schuhe. Es ist unter der Woche, kurz nach zehn am Nordplatz, und die beiden sind schon seit über drei Stunden auf Tour. Sie arbeiten bei der Altenburger Stadtreinigung.

Von der Tischlerei zur Stadtreinigung

Bei Liedke war es Zufall, dass er im Team der Stadtreinigung landete, sagt er. Vorher war er Tischler und Lagerist und kam 2009 der Liebe wegen von Göttingen nach Altenburg. Seit Juni 2019 fährt er die Runden in dem großen, weißen Auto mit Ladefläche. Sein Tourenpartner Heidel ist seit Januar 2021 dabei. Auch er ist gelernter Tischler. Er wollte sich neu orientieren, weil bei seinem vorherigen Posten immer wieder Kurzarbeit anstand und ihm die Situation zu unsicher wurde. „Die Stelle bei der Stadtreinigung war ausgeschrieben und da habe ich mich beworben.“ Heidel wurde genommen und hat es nicht bereut. „Jetzt arbeite ich wieder in Altenburg und kann den Arbeitsweg mit dem Fahrrad machen.“

Thomas Liedke hat vor seiner Arbeit bei der Stadtreinigung als Tischler und Lagerist gearbeitet. Quelle: Mario Jahn

Mitarbeiter, die gut miteinander auskommen

Morgens um 6.30 Uhr ist Lagebesprechung mit ihrem Vorgesetzten Tom Zimmermann, Sachbearbeiter im Bereich Straßenunterhaltung. Er ist für die Organisation der Teams zuständig. „Jedes Team besteht aus zwei Mitarbeitern, die sich immer um ihr Revier kümmern.“ Bei Liedke und Heidel ist das Altenburg-Nord und der Osten. Zimmermann hatte bei der Partnerverteilung ein Auge darauf, dass nur Mitarbeiter zusammenarbeiten, die auch gut miteinander auskommen. „Da kommt ein viel besseres Ergebnis heraus.“ Nach einer kurzen Absprache für den Tag geht es rein ins Auto und ran an die Orte, die vom Müll heimgesucht werden. Liedke und Heidel fahren Bushaltestellen an, leeren die Mülleimer in ihrem Gebiet und übernehmen größere aufgestellte Container.

Kaffeebecher, Hundebeutel, kaputte Ladekabel – das alles findet sich in Altenburgs Mülleimern. Quelle: Mario Jahn

Mülleimer leeren, Papiertaschentücher einsammeln

Zwischendurch kommen sie immer wieder zurück in die Brunnenstraße und leeren die schwarzen Kästen von der Laderampe in die großen, blauen Container, die sich innerhalb einer Woche komplett füllen werden.

Sobald sie mit dem Auto an einer Bushaltestelle halten, erledigen sie mit wenigen, effizienten Handgriffen ihre Arbeit, folgen einer eingespielten Choreografie: den Papierkorb leeren, herumliegende Taschentücher oder Masken einsammeln und die Haltestelle inspizieren, ob mögliche Sicherheitsmängel wie eine kaputte Bank bestehen. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, melden sie das Objekt gleich Tom Zimmermann.

Uwe Heidel mag seinen Job: Er ist immer in Bewegung und genießt die frische Luft – auch bei Nieselregen. Quelle: Mario Jahn

Der große Gegner des Alltags: Unkraut

Ein ernst zu nehmender Gegner in ihrem Alltag ist das Unkraut. Seit einiger Zeit dürfen gewisse Pflanzenschutzmittel nicht mehr eingesetzt werden. Das bedeutet für Uwe Heidel und Thomas Liedke sehr viel mehr Arbeit mit Handschuhen und Kratzer. „So drei bis vier Paar Handschuhe verschleißt man schon in einem Monat“, sagt Liedke. Und Heidel fügt hinzu: „Das Schlimme am Unkraut ist, dass es eine Woche später wieder genauso aussieht. Man dreht sich einmal um, und der Löwenzahn ist zurück.“ Da passiert es schon mal, dass ihnen Aussagen wie „Macht ihr überhaupt etwas, so wie das aussieht?“ von Altenburgern entgegen kommen. Das tun die beiden Kollegen jedoch mit einem Schulterzucken und einem lockeren Spruch ab.

Mit dem Fahren wechseln sich Liedke (l.) und Heidel (im Auto) täglich ab. Quelle: Mario Jahn

Bitte um mehr Respekt vor der eigenen Stadt

Ihren Job machen sie gerne. Sie sind gerne an der frischen Luft, in Bewegung – und sie sind stolz auf ihr Gebiet. Auch auf den Nordplatz, den sie in Ordnung halten. „Wir tragen dazu bei, die Stadt ein bisschen schöner zu machen“, sagt Heidel. Im Gegenzug würde er sich von den Bürgerinnen und Bürgern jedoch eines wünschen: „Mehr Respekt gegenüber ihrer eigenen Stadt.“ Denn es ist allerhand, was manche anonym und achtlos in oder auch neben die Mülleimer fallen lassen. Einzelne Schuhe, Sexspielzeug, Möbel. Oder auch mal den Hausmüll. Liedke und Heidel appellieren: „Der Hausmüll gehört in die Tonne.“

Bei schlechter Laune hilft die Süßigkeitenbox

Blöde Sprüche bekommen die beiden selten zu hören. Ärgerlich ist es dann, wenn sie eine Haltestelle säubern und wartende Fahrgäste partout nicht zur Seite treten wollen, sondern eisern auf dem Papiertaschentuch stehen bleiben. Aber es gibt auch schöne Begegnungen: „Ein älteres Ehepaar hat sich letztens bei uns für unsere Arbeit bedankt“, erinnert sich Heidel. Falls es doch mal etwas Ernsteres zu besprechen gibt, hat Zimmermann für „seine Jungs“ immer ein offenes Ohr. Und bei schlechter Laune hilft die Süßigkeitenbox im Pausenraum.

Von Katharina Stork