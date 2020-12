Auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken im Altenburger Land: Hier werden Sie fündig

Altenburg/Schmölln

Weihnachten rückt immer näher und damit auch der alljährliche Geschenkeeinkauf. Zahlreiche spezialisierte Händler im Altenburger Land können da mit zum Teil recht außergewöhnlichen Präsenten weiterhelfen. Für alle, die noch auf der Suche nach Inspiration sind, hat sich die LVZ am zweiten Adventswochenende einmal in Altenburg und Schmölln auf einen Einkaufsbummel begeben.

In der Chocolaterie gibt es edle Schokolade von der Erfurter Confiserie Goldhelm – je nach Gewicht für etwa 6 bis 9 Euro. Quelle: André Pitz

Los geht es mit einem Tipp für Naschkatzen an der Altenburger Baderei. Dort betreibt Heike Bicking die Chocolaterie und hat wohl für jeden Gaumen etwas parat – zum Beispiel feinste Schokolade von der Confiserie Goldhelm aus Erfurt. „Dort wird nur mit natürlichen Zutaten gearbeitet und nichts maschinell gefertigt“, weiß Bicking und zeigt auf das nur halbvolle Regal. Dieser Umstand ist einerseits der Nachfrage geschuldet, andererseits kämen die Rohstofflieferanten für Sorten wie Preiselbeere, Ganze Mandel, Knusperschoko oder Waldbeere derzeit kaum dem Bedarf hinterher. Wer bei diesen Leckereien zuschlagen möchte, zahlt je nach Gewicht etwa zwischen 6 und 9 Euro.

Wer lieber nichts Süßes unter den Weihnachtsbaum legen möchte, kann sich in der Chocolaterie außerdem an einer Auswahl verschiedenster Feinkost bedienen – zum Beispiel Wildpasteten oder Olivenöl direkt vom Gardasee für, je nach Flasche, knapp 16 oder 29 Euro.

Chocolaterie Bicking Adresse: Baderei 3, 04600 Altenburg Kontakt: 03447/4367 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr, samstags von 9.30 bis 13 Uhr

Der Kinderladen „Hits für Kids“ wartet mit jeder Menge Holzspielzeug auf. Quelle: André Pitz

Wer hingegen Kindern eine Freude machen möchte, kommt im Kinderladen „Hits für Kids“ in der Marktgasse, den Cindy Siegmeyer seit Herbst 2016 betreibt, sicherlich auf seine Kosten. „Holzspielzeug war in den letzten Jahren immer sehr gefragt“, sagt Siegmeyer. In ihrem Laden bietet sie unter anderem Kinderwagenketten und Greiflinge (8,99 Euro), aber auch anderes Holzspielzeug wie Feuerwehrautos und Katzen (19,99 Euro) mit Rädern und Seil zum Hinterherziehen an.

Cindy Siegmeyer betreibt den Kinderladen „Hits für Kids“ in der Marktgasse seit vier Jahren. Quelle: Mario Jahn

„Der Dauerbrenner sind aber seit Jahren unsere Sterne“, verrät Siegmeyer. Die leichten Schmuckstücke kommen in unterschiedlichen filigranen Gestaltungen daher, sind von innen beleuchtet und kosten je nach Größe zwischen 9,90 und 14,90 Euro. „Viele stellen oder hängen die ins Kinderzimmer, aber es passt auch sonst überall in die Wohnung.“

Hits für Kids – Der Kinderladen Adresse: Marktgasse 2, 04600 Altenburg Kontakt: 03447/513038 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17.30 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr

Edle Pasta und mehr gibt es im Lädchen an der Stadtmauer. Quelle: André Pitz

Passende Dinge für Wohnung und Haus sind seit nunmehr 17 Jahren auch in Renate Kretschmanns Lädchen an der Stadtmauer in Schmölln zu finden. „Wer Dinge außer der Reihe sucht, wird nur hier fündig“, bestätigen zwei Kunden am Samstagvormittag übereinstimmend. Ihr Sortiment sei mit den Wünschen ihrer Kunden in unterschiedliche Richtungen gewachsen, sagt Kretschmann. Heute bietet sie unter anderem viel Deko, Feinkost, Kerzen und Geschirr an. „Die jungen Leute wollen derzeit immer wieder dänische Geschirrserien haben“, berichtet Kretschmann, die sich schon mitten im Weihnachtsstress befindet. „Auch Einzelpralinen aus Italien, Frankreich und auch Deutschland sind sehr beliebt.“ Pastaliebhaber können sich am Nudelregal bedienen und für um die 6 Euro etwa bei der Trüffeltagliatelle zugreifen. Dazu gibt es die passenden Pestos, aber unter anderem auch ausgewählte Tees, Gewürze, Kaffee- und Rumsorten.

Lädchen an der Stadtmauer Adresse: Brauhof 1, 04626 Schmölln Kontakt: 034491/82280 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr

Der Weltladen hat traditionelle afrikanische Instrumente im Angebot. Quelle: André Pitz

Fair gehandelten Kaffee aus Chile, Mexiko und Äthiopien sowie Tee gibt es auch im Weltladen direkt an der Altenburger Brüderkirche. Dort lässt sich bestens dem Shoppingwahn der Einkaufszeilen entfliehen, um abseits des Überflusses auf ein paar außergewöhnlichere Geschenkideen zu kommen. Für einen Hauch von Afrika kann etwa eine Kalimba für 19 Euro sorgen. Dabei handelt es sich um ein traditionelles Instrument aus Malawi, das aus einem hölzernen und verzierten Resonanzkörper besteht, auf dem zupfbare Lamellen angebracht sind.

Ein Wandkalender, der gleichzeitig einem guten Zweck dient, ist im Weltladen für 7 Euro zu haben. Damit wird der Altenburger Verein „Hilfe für Menschen im Kongo“ unterstützt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern im Kongo aus ausweglosen Situationen zu helfen.

Weltladen Adresse: Brüdergasse 11, 04600 Altenburg Kontakt: 03447/509757 Öffnungszeiten: mittwochs von 13.30 bis 15.30 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 13 Uhr

Hübsch geschmückte Sukkulenten gibt es bei Trend-Floristik in Schmölln. Quelle: André Pitz

Wer einen grünen Daumen hat, wird seit 1992 bei Trend-Floristik in Schmölln bei Catja Schröter fündig. Die Floristin hat neben dem traditionellen Weihnachtsstern auch hübsche Alternativen im Angebot – „zum Beispiel verschiedene Gestecke, aber auch dekorierte Orchideen und Sukkulenten für 6 bis 7 Euro.“ Für 25 bis 30 Euro sind zudem Glasbehältnisse, gefüllt mit Zapfen, Moosen und weihnachtlichem Kugelschmuck, zu haben.

Trend-Floristik Adresse: Markt 25, 04626 Schmölln Kontakt: 034491/80178 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr

Wer also noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, muss gar nicht auf die großen Internethändler oder Warenhäuser setzen, kann auch direkt vor der eigenen Haustür fündig werden.

Von André Pitz