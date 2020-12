Auf diesen Plätzen sollen in Schmölln bald Eigenheime gebaut werden können

Schmölln

Die Nachfrage ist groß, die Angebote äußerst rar. So sieht die Lage bei Eigenheim-Plätzen in Schmölln aus. Wie groß der Drang nach dem eigenen Traum-Haus ist, zeigten jene vier neu ausgewiesenen Plätze am Kapsgraben in diesem Jahr, wo es binnen Tagen etliche Nachfragen gab und die ruck-zuck verkauft wurden.

Die seit vier, fünf Jahr enorm angestiegene Nachfrage will die Stadt nun mit drei neuen Standorten entspannen. Punkt eins ist das Gelände der halb leerstehenden Kleingarten-Anlage Morgensonne am Hainanger, die Platz für 10 bis 14 Häuschen bietet und die schon signalisiert hat, Land für den Bau von Eigenheimen abgeben zu wollen.

Die Gartenanlage Morgensonne am Hainanger bietet Platz für 10 bis 14 Häuschen. Quelle: Jens Rosenkranz

Hier wird derzeit im Rathaus eine Ausschreibung für Erschließungsträger vorbereitet. Diese können das Gelände dann kaufen, müssen es erschließen und dann vermarkten. Darüber informierte Bürgermeister Sven Schrade ( SPD) die LVZ auf Anfrage. Nötig sei noch die Erstellung eines Wertgutachtens, um eine Mindestgebot festzulegen. Ziel sei, die im Besitz der Stadt befindliche Fläche bis März 2021 zu veräußern.

Dies hat der Bürgermeister ebenso mit dem Gelände am Klingelbachweg vor, das sich südlich an das Wohngebiet Heimstätte anschließt und das Platz für 5 bis 6 Häuschen bietet. Dieses Gelände ist im Flächennutzungsplan bereits als Wohngebiet ausgewiesen. Allerdings müssen auch hier Wertgutachten und Ausschreibung noch erfolgen.

Beim Gelände am Kummerschen Weg hegt das Landesverwaltungsamt Zweifel, ob es dafür Bedarf gibt. Hier wäre Platz für 15 bis 20 Häuschen. Quelle: Jens Rosenkranz

Weit schwieriger gestaltet sich das Verfahren mit dem größten neuen geplanten Baugelände in der Stadt, einem Feld am Kummerschen Weg. Es würde für 15 bis 20 Eigenheime reichen. Allerdings weist der Flächennutzungsplan dort kein Bauland aus. Er müsste geändert, wertvoller Acker zu Bauland umgewidmet werden. Daher hatte im Vorfeld dieser Pläne das Landesverwaltungsamt deutliche Bedenken angemeldet und eine Analyse erbeten, ob Schmölln überhaupt den Bedarf für die neuen Bauplätze hat.

Analyse soll noch vor Weihnachten kommen

Alternativ schlug Weimar vor, andere Wohnbau-Areale im Flächennutzungsplan zu entwidmen. „Das aber wollten wir nicht“, sagt der Bürgermeister. Nun soll eine Auswirkungsanalyse den tatsächlichen Bedarf nachweisen. Dieses Papier wird noch vor Weihnachten im Rathaus erwartet. Damit könnte dann das Landesverwaltungsamt überzeugt und mit der aufwendigen Änderung des Flächennutzungsplanes begonnen und möglichst nächstes Jahr abgeschlossen werden, hofft der Bürgermeister. Gelingt dies, läuft auch am Kummerschen Weg vieles auf den Verkauf an einen Erschließungsträger hinaus. Beschlossen ist dies aber noch nicht.

Zuzüge finden aus Mangel nicht statt

Auch im Stadtrat sind sich alle Fraktionen einig, dass Schmölln mehr Eigenheimstandorte braucht. Potenzielle Zuzüge in die Stadt würden wegen des Mangels zu oft nicht stattfinden, heißt es in einem Beschluss, mit dem analysiert werden soll, an welchen Orten es in der Innenstadt Wohnungsbau-Potenziale gibt und welche Plätze für neue Eigenheime zur Verfügung stehen könnten. Nachfragen nach Bauland sollen ab sofort genau erfasst werden. Auch mit diesen Erhebungen sollen die Bedenken der Landesbehörde ausgeräumt werden.

Aktuell sei die Situation so, dass die Stadtverwaltung die Nachfrage an Baugrundstücken kaum noch bedienen könne, schätzt Schrade ein. Eine große Auswahl sei ganz und gar nicht möglich. Was man aktuell tun könne, sei lediglich, Interessierte an Baugrundstücksbesitzer zu vermitteln.

Viele Grundstückbesitzer wollen nicht verkaufen

Doch auch das wird immer schwieriger. Das ergab die beschlossene Analyse, bei der 48 Eigentümer von potenziellen Baugrundstücken angefragt wurden. Davon haben sich nur 20 Eigentümer gemeldet. Im Rathaus geht man davon aus, dass die restlichen 28 kein Interesse an einem Verkauf oder einer Vermarktung ihrer Grundstücke haben. Von den drei Eigentümern mit Interesse sei bereits ein Grundstück veräußert worden, heißt es, ein zweites stehe kurz vor dem Verkauf.

Von Jens Rosenkranz