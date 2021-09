Auf ein Schnittchen in Schmölln: So liefs beim zweiten OVZ-Stammtisch

Schmölln

Zweite Runde im OVZ-Stammtisch. Am Donnerstag waren Redakteure und Redakteurinnen der Osterländer Volkszeitung in Schmölln. Im Reussischen Hof wurde in lockerer Atmosphäre über das gesprochen, was Leserinnen und Leser bewegt, was sie von ihrer Tageszeitung erwarten.

Dieses Mal nicht dabei: LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa. Dafür sorgte bei lauen Temperaturen und unter freiem Himmel OVZ-Redaktionsleiter Kay Würker für die Moderation. Jeder durfte seine Anliegen loswerden, es wurde zur Diskussion eingeladen. Die Themen der Schmöllner, unter denen sich mit Burghardt Böttcher und Sieghardt Rydzewski gleich zwei ehemalige Landräte befanden, bildeten eine breites Spektrum ab.

Debatten aus und für die Knopfstadt

Heiß her ging es unter anderem zu fehlender Bürgernähe der Verwaltung, durchwachsenem Handy- und Internetempfang im ländlichen Raum und in den Randlagen der Städte im Süden des Kreises. Aber auch die Klimapolitik der Bundesregierung bekam ihr Fett weg und Fragen des Umwelt- und Naturschutzes wurden kontrovers diskutiert.

Zwischen Schnittchen und Getränken kamen gab es auch eine Rückmeldung an die Redaktion. Wo läuft es gut, was könnte besser werden für die Leserschaft. Es war ein freier Raum für Kritik und Ideen, die von der Redaktion angenommen wurde. So wünschten sich die Leserinnen und Leser aus den Stadtgebieten Schmöllns und Gößnitz sowie aus ländlichen Ortsteilen wie Großstöbnitz, Nöbdenitz oder Kummer noch mehr lokale Inhalte von Vereinsporträts bis zur Landgeschichte, aber auch klare Kante bei Problemen.

Von LVZ