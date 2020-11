Auf falscher Fährte zu großer Ehre: Altenburg zeichnet Wolfgang Preuß aus

Altenburg

Dieser Plan ging auf: Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) rief Wolfgang Preuß, Vorsitzender des Regionalverbands der Kleingärtner im Altenburger Land, am Donnerstag unter einem Vorwand zur Stadtratssitzung hinzu. Was der Kleingärtner nicht wusste: Niemand hatte wirklich vor, den 75-Jährigen mit Fragen zum Generalpachtvertrag zu löchern. Vielmehr überraschte ihn das Gremium mit der Ehrenmedaille der Stadt.

Die Stadträte hatten sich zuvor einstimmig dafür entschieden, Preuß für seine Verdienste für die Entwicklung des Kleingartenwesens und seine jahrelange Stadtratsarbeit mit der Ehrung in 999er-Silber auszuzeichnen. Auch sein Einsatz für den Erhalt und die Entwicklung des Botanischen Erlebnisgartens, der ohne Preuß und den von ihm gegründeten Verein nicht mehr existieren würde, hob Neumann hervor. „Ich sehe es als eine Art Ehrung fürs Lebenswerk.“

Geehrter ist gerührt – und will weitermachen

Preuß zeigte sich davon nicht nur überrascht: „Ich bin wirklich gerührt und hätte nicht gedacht, dass mich das so ergreift.“ Und obwohl sein Name auf der Urkunde steht, stellte Preuß in seiner aus dem Stegreif gehaltenen Dankesrede andere Dinge in den Mittelpunkt: die Freude über den Beschluss zur Landesgartenschau, über Gesundheit der Stadträte und einen Dank an diese für den Beschluss zur Zukunft des Kleingartenwesens mit der Verlängerung beziehungsweise Erneuerung des Generalpachtvertrags – einem Konstrukt, durch das Altenburg laut OBM Neumann bundesweit als „Vorzeigestadt für Kleingärtner“ wahrgenommen werde.

Und Preuß will dafür weiter kämpfen: „Solange der letzte Nagel nicht im Sarg ist, glaube ich nicht, dass ich tot bin.“

Von André Pitz und Thomas Haegeler