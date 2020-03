Auf kritische E-Mail folgen Telefonterror und Verstoß gegen Datenschutz

Altenburg

Die Affäre um den fristlos entlassenen Altenburger Stadtkantor Philipp Göbel treibt weiter Blüten, die aber immer unschöner werden. Gegen Göbels Entlassung hatten bis Mitte Dezember in einer Petition 232 teils namhafte Persönlichkeiten protestiert (OVZ berichtete). Initiatorin der Unterschriftensammlung war Franziska Boxberger, eine Musikerin aus Langenleuba-Niederhain, die seit vielen Jahren in der Kantorei mitwirkt.

Die Musikpädagogin sieht sich nun Anfeindungen von Göbel-Gegnern ausgesetzt, die auch ihr Familie belasten. Die 40-Jährige war nach der Petition von Landesbischof Friedrich Kramer im Dezember in Magdeburg empfangen worden. Über das Gespräch, dass in angenehmer Atmosphäre verlief, wurde Stillschwiegen vereinbart.

Bischof Friedrich Kramer lud Franziska Boxberger im Dezember zum persönlichen Gespräch ein. Quelle: Frank Drechsler

Die Musikerin hatte später an Oberkirchenrat Michael Lehmann eine E-Mail geschrieben, weil sie sich Sorgen um das Fortbestehen des 150 Jahren alten Altenburger Kirchenchores macht, der seit Göbels Entlassung stark leidet. In der E-Mail an den Personalreferenten im Landeskirchenamt spricht Boxberger von Mobbing und Diffamierung gegen Göbel. „Ich persönlich empfinde es nach wie vor als zutiefst beschämend, dass versucht wird, ihn allein für dieses Drama verantwortlich zu machen.“ In der Kirchgemeinde sei viel Schaden durch die fehlende Weitsicht des Kreiskirchenrates entstanden. Die Kantorei strauchele ziellos durch Liederbücher, und die Kurrendekinder sind traumatisiert. Seither habe sich auf Seiten des Kreiskirchenrates nichts bewegt. „Es gab keine Gespräche zur Lösungsfindung mit uns, auch wurde sich nicht entschuldigt für das, was passiert ist.“

E-Mail wurde weitergeleitet

Diese E-Mail wurde offensichtlich zum Kreiskirchenrat und von dort an andere Personen weitergegeben. Das erklärte Boxberger der OVZ. Denn Inhalte davon, Reaktionen darauf und die Kenntnis der Mail an sich seien ihr in etlichen Telefonaten mit fremden Menschen deutlich gemacht worden. Um sie überhaupt anrufen zu können, sei ihre vertrauliche Telefonnummer weitergereicht worden. „Diese Nummer steht in der Liste der Chorkontaktdaten, die eigentlich nur von Herrn Göbel zur Organisation des Chores zu verwenden ist“, beteuert Boxberger.

Stadtkantor Philipp Göbel, hier vor dem Arbeitsgericht Gera, kämpft gegen seine Kündigung. Quelle: Jens Rosenkranz

Doch Göbel arbeitet seit seiner Entlassung nicht mehr in der Kantorei.

Einige der anonymen Anrufer hätten sie heftig beschimpft und als Lügnerin diffamiert. Sie selbst kam in den Gesprächen nur selten zu Wort, die Anrufer wollten sich ganz offensichtlich nur lautstark Luft machen. „Ich rufe nicht an, um mit Ihnen zu diskutieren“, hieß es.

Die Telefonmasche kenne sie. Schon während die Petition lief, seien Unterstützer angerufen und aufgefordert worden, ihre Unterschrift zurückzuziehen.

Über die Weitergabe dieser vertraulichen Daten konfrontierte die OVZ Mirko Weisser, den Vorsitzenden der Kreissynode des Kirchenkreises Altenburger Land. Weisser hatte kein Interesse und auch keine Zeit, darüber zu reden. Für eine Erklärung nicht zu erreichen war Karl-Heinz Kühn, der Vorsitzende der Altenburger Kirchgemeinde. Auch Superintendentin Kristin Jahn lässt seit Wochen Anfragen der OVZ unbeantwortet.

Altenburgs Stadtratschefs Christian Götze sieht in der Telefon-Affäre einen Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen. Quelle: Mario Jahn

Christian Götze, Mitglied sowohl in der Synode als auch in der Kirchgemeinde, bezeichnet eine mögliche Weitergabe als einen klaren Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen. Und das wäre dann nicht hinnehmbar, sagte Götze. Er wisse nicht, wer dahintersteckt, „aber offenbar soll hier wieder mal jemand eingeschüchtert werden.“

Götze spricht aus eigener Erfahrung. Er selbst war in der Kirchgemeinde wegen seiner Kritik an der Göbel-Entlassung angefeindet worden. Daraufhin war er nicht wieder als Vorsitzender des Gemeindekirchenrates angetreten.

Maria Wolfsberger aus Leipzig soll Kantorei vorübergehend übernehmen Nach der Entlassung von Philipp Göbel Anfang Oktober wird die Kantorei interimsweise geleitet. Zunächst übernahm die Musikerin Maria-Ines Drafehn, die ihr Amt kürzlich niederlegte. Nun sollte Maria Wolfsberger aus Leipzig zum 25. März die Leitung vorübergehend übernehmen. Die 46-jährige Organistin an der Leipziger Nikolaikirche war 2004 bis 2011 Kantorin in St. Martin in Leipzig-Grünau. Vor ihrem Antritt in Altenburg sollte jedoch noch das Einvernehmen mit den Chormitgliedern hergestellt werden. Dies ist momentan nicht möglich, da die Probenarbeit der Kantorei seit dem 17. März wegen der Virus-Krise ausgesetzt ist. Offiziell hat die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland die Kantorei-Leitung als eine sogenannte A-Kirchenmusikerstelle ausgeschrieben. Bewerbungen können noch bis zum 15. Mai an den Kirchenkreis gerichtet werden. Die musikalische Bewerbung ist im September 2020 geplant. Die Ausschreibung gilt als heikel, da Göbel gegen seine Entlassung juristisch vorgeht. Während einer ersten Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Gera wurde deutlich, dass eine fristlose Kündigung nicht gerechtfertigt war. Nun soll es eine Mediation zwischen der Kirche und Göbel geben, mit dem möglichen Ziel, dass Göbel seine Stelle in Altenburg behält.

Von Jens Rosenkranz