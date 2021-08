Meuselwitz

Es ist eine deutliche Kehrtwende nach den Krisenjahren: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Meuselwitz Guss Eisengießerei GmbH erhalten ab 1. September zwei Prozent mehr Entgelt, ab Oktober kommt ein weiteres Prozent hinzu. Das sei das Ergebnis einer soeben geschlossenen Tarifvereinbarung, teilte die Gewerkschaft IG Metall der OVZ mit. Es sei die erste Steigerung in der Tariftabelle seit 2017.

Grundlage sei ein deutliches Auftragsplus in der Gießerei seit Jahresbeginn. „Nachdem seit 2018 über drei Krisenjahre hinweg Kapazitäten abgebaut wurden, hat die Auftragslage nun wieder angezogen, das Unternehmen sucht Leute“, schildert Gewerkschaftssekretär Tom Knedlhanz. 2018 hatte sogar die Streichung von rund 100 Arbeitsplätzen zur Debatte gestanden – Teile der Belegschaft traten damals in den Warnstreik, letztlich einigten sich Betrieb und Arbeitnehmer auf einen Verzicht des Weihnachts- und halben Urlaubsgeldes.

Einigung in letzter Minute

Nun standen in neuerlichen Verhandlungen die Zeichen auf Lohnplus. Eine Einigung sei jedoch erst in letzter Minute zustande gekommen, berichtet Knedlhanz, der als Verhandlungsführer vor Ort war. „Wir standen nach der dritten Verhandlungsrunde kurz vor einem Warnstreik.“ Doch das finale, nachgebesserte Angebot der Geschäftsführung habe schließlich die Zustimmung der Gewerkschafts-Mitgliederversammlung gefunden.

Die Tarifvereinbarung umfasst auch eine Einmalzahlung in Höhe von 125 Euro an die Kolleginnen und Kollegen. Auszubildende erhalten einmalig 65 Euro und werden auf das Vergütungsniveau des Flächentarifvertrags der Metall- und Elektroindustrie Thüringen gehoben, so Knedlhanz.

Mehrarbeit als Bedingung

„Eine Bedingung der Geschäftsführung war aber die Einwilligung der Belegschaft zur Mehrarbeit“, fügt der Gewerkschaftssekretär an. Angesichts der vollen Auftragsbücher könne die Gießereileitung nun eine Zusatzschicht pro Monat und Beschäftigtem anordnen, die allerdings mit Entgeltzuschlägen und einer Arbeitszeitgutschrift sowie jeweils einem 20-Euro-Tankgutschein extra entlohnt werde. Ein Ausgleich für die zusätzliche Anfahrt der Beschäftigten.

Die Tarifvereinbarung ist nur bis Jahresende befristet. „Die Unternehmensleitung hatte die kurze Laufzeit erbeten.“ Demzufolge, kündigt Tom Knedlhanz an, werde bereits im November die nächste Mitgliederversammlung anstehen, um über die Forderungen für die Zeit ab 2022 zu diskutieren.

Von Kay Würker