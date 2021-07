Aufbruch ins Katastrophengebiet: 80 Einsatzkräfte aus dem Altenburger Land wollen helfen

Altenburg/Schmölln/Rositz

Am Freitagmorgen um 7.30 Uhr ist Aufbruch. Sie starten zeitig, denn die Strecke ist weit. Rund 80 Einsatzkräfte aus dem Altenburger Land, darunter vor allem Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis, machen sich auf den Weg in die vom Hochwasser zerstörten Gebiete in Rheinland-Pfalz. „Wir wissen nicht, was genau uns dort erwartet. Leute, die dort waren, erzählen von Eindrücken, die live noch zehnmal schlimmer sind als die Bilder im Fernsehen“, sagt Zugführer Steve Bauriedl-Lehmann. „Aber wir sind kräftemäßig gut aufgestellt. Und wir können helfen, das ist wichtig.“

Der Rositzer Feuerwehrmann, der seit mehreren Jahren die Verantwortung für eine Einheit des Katastrophenschutzes des Landkreises trägt, wird am Freitag – zusammen mit weiteren Akteuren – zahlreiche Kameraden ins Krisengebiet führen. Auf dem Parkplatz am Brauereiteich in Schmölln erhalten sie den Einsatzbefehl von Kreisbrandinspektor Uwe Engert, danach geht es fast 500 Kilometer Richtung Westen. Das Ziel ist der Nürburgring, wo ein riesiges Fluthilfe-Basislager die Kräfte und Hilfsgüter bündelt.

Feuerwehren von Ponitz bis Wintersdorf

Zwei Einsatzleitwagen der Feuerwehren Meuselwitz und Gößnitz, drei Mannschaftstransportwagen der Wehren Altenburg, Wintersdorf und Schmölln, zwei Löschgruppenfahrzeuge aus Rositz, Ponitz, Gößnitz und Schmölln, ein Rüstwagen und ein Tanklöschfahrzeug aus Altenburg: Der Landkreis fährt einiges auf, um den Opfern der Hochwasserkatastrophe zur Seite zu stehen.

Der Einsatzzug aus dem Altenburger Land wird verstärkt durch einen weiteren aus Apolda. Unterwegs vereinigen sich die Kräfte zu einer Kolonne. Auch zwei Betreuungszüge, bestückt von den Landkreisen Altenburger Land, Weimar und Ilmkreis, gehören zum Tross. Die Johanniter-Unfallhilfe aus Schmölln steuert unter anderem einen Betreuungs-LKW, einen Feldkochherd und einen Mannschaftstransportwagen bei, das Deutsche Rote Kreuz begleitet die Kolonne mit einem Krankentransportwagen des Sanitätszuges Altenburg.

Anstrengendes langes Wochenende

Vor den Helfern liegt ein anstrengendes langes Wochenende. Von Sonnabend bis Montag werden sie im schwer getroffenen Kreis Ahrweiler anpacken. Am Dienstag steht die Rückfahrt an. „Es bemerkenswert, dass so viele Helfer bereitstehen. Das ist nicht selbstverständlich“, honoriert Steve Bauriedl-Lehmann. Schließlich handelt es sich im Wesentlichen um Ehrenamtliche, die von ihren Arbeitgebern freigestellt werden. „Ohne die Bereitschaft der Unternehmen, das Ehrenamt zu unterstützen, geht es nicht.“

Schon seit mehreren Tagen steckt der Rositzer in den Vorbereitungen des Hilfseinsatzes. Am Sonntag habe dieser sich bereits abgezeichnet, am Mittwochnachmittag traf der Einsatzbefehl des Landes Thüringen ein. So wie die anderen beteiligten Feuerwehren im Landkreis, treffen nun auch die Rositzer umfangreiche Vorkehrungen. Fahrzeuge und Technik werden noch mal geprüft, es gibt lange Packlisten für die gesamte Mannschaft wie auch für die persönliche Ausstattung der Kameraden. Das reicht von Hygieneartikeln bis hin zu Wechseluniformen. „Ich habe gerade noch in Größenordnungen Mückenspray besorgt“, schildert Steve Bauriedl-Lehmann.

Vor Ort in Rheinland-Pfalz werden die Kameraden vor allem mit dem Brandschutz im Einsatzgebiet betraut sein, ebenso mit der Sicherstellung der Verpflegung vor Ort, mit Lageerkundung, Vermisstensuche, Aufräumarbeiten. „Was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet: Dass der eine oder andere das Erlebte nur schwer verarbeitet. Die Einsatznachbesprechungen im Team werden sehr wichtig sein.“ Das Wichtigste aber ist, fügt Steve Bauriedl-Lehmann an, „dass wir alle heil wieder zurückkommen“.

Gößnitz organisiert Spendenkonto Viele Bürgerinnen und Bürger im Altenburger Land wollen den Opfern der Flutkatastrophe helfen. Doch „von Sachspenden bitten wir abzusehen“, teilt das Landratsamt mit. Vielmehr werde finanzielle Hilfe in Form von Geldspenden vor Ort benötigt. Der Landkreis Altenburger Land werde allerdings kein eigenes Spendenkonto eröffnen. „Bürger, die spenden möchten, können dies gern über die Spendenkonten der Regionalverbände der Sparkassen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz tun“, rät das Landratsamt. Möglich sind jedoch auch Einzahlungen auf ein eigens eingerichtetes Spendenkonto der Stadtverwaltung Gößnitz. „Es ist mir ein persönliches Bedürfnis, Sie alle um Ihre Hilfe zu bitten“, sagt Bürgermeister Wolfgang Scholz. „Unterstützen Sie die so schwer von dieser Flutkatastrophe betroffenen Menschen mit einer Geldspende, um die Not dieser Menschen zu lindern und ihnen wieder Zuversicht und Mut zu geben.“ Wer helfen will, nutze dafür das Spendenkonto der Stadtverwaltung Gößnitz bei der Sparkasse Altenburger Land:IBAN: DE73 8305 0200 1200 1784 12 Verwendungszweck: Spende Flutkatastrophe 2021

Von Kay Würker