Serbitz

Einsatz für die Rettungskräfte am Dienstagabend in Serbitz: Gegen 17.15 Uhr war dort auf Höhe des Sportplatzes ein Opel auf einen vor ihm fahrenden Jaguar aufgefahren. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer sowie eine Beifahrerin im Opel leicht verletzt. Alle drei Personen wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei auf OVZ-Anfrage mit. Neben den Beamten und dem Rettungsdienst waren auch die Kameraden der Feuerwehr vor Ort, um den Unfallort abzusichern. Auf Grund des Einsatzes kam es zu geringfügigen Behinderungen im Straßenverkehr.

Von OVZ