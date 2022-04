Altenburg / Schmölln

Nach der Frage, wie die Unterbringung der geflüchteten Familien aus der Ukraine am besten im Landkreis organisiert werden soll, stellt sich im zweiten Schritt schon die nächste: Wie steht es um die Kinder und Jugendlichen, die einen Platz in der Kindertagesstätte oder an der Schule brauchen?

Teilintegrativer Ansatz an den Schulen

„Ukrainische Kinder werden in Thüringen genau so beschult wie Kinder aus anderen Herkunftsländern, die in Thüringen ankommen“, heißt es aus dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Der erste Schritt sei die Ankunft und Registrierung in den Kommunen. „Sobald eine Familie dann einen sogenannten gewöhnlichen Aufenthalt in einer Kommune hat, wird das Kind, sofern es das entsprechende Alter hat, spätestens nach drei Monaten schulpflichtig.“ Thüringen verfolgt einen teilintegrativen Ansatz. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler in regulären Schulklassen aufgenommen werden, aber ein bedeutender Anteil des Unterrichts zunächst für intensiven Deutschunterricht genutzt wird. Für weitere Informationen hat das Ministerium eigens eine mehrsprachige Broschüre entworfen, die online zu finden ist.

Drei neue Schüler am Spalatin

Am Spalatin-Gymnasium in Altenburg wurden schon zwei Schülerinnen und ein Schüler aus der Ukraine aufgenommen. Alle drei haben Online-Unterricht und nutzen dafür Leihlaptops der Schule. Ziel von Schulleiterin Birgit Kriesche ist es, dass sie ihren Abschluss auf Ukrainisch machen. Der Deutsch-Unterricht nimmt jedoch eine wichtige Rolle ein: Seit 2016 bietet das Gymnasium Deutsch als Fremdsprache an und profitiert nun von den gemachten Erfahrungen und dem etablierten System. Kriesche selbst ist ausgebildete Russisch-Lehrerin, und auch weitere Mitglieder des Kollegiums sowie eine Praktikantin können unterstützen und übersetzen. Die Spalatin-Schülerinnen und -Schüler nehmen ihre neuen Kameraden mit großer Hilfsbereitschaft auf.

Regelschule Schmölln: „Das Wichtigste ist die Alltagssprache“

Die Regelschule in Schmölln hat ebenfalls drei Schüler aufgenommen und ist erprobt: „Wir haben schon andere Kinder, die Migrationshintergrund haben, in die Schule kommen und erst einmal Deutsch lernen müssen“, sagt Schulleiterin Steffi Kersten. Auch wenn das Prozedere, wie die Kinder eingebunden werden, schon bekannt ist, bleibt immer noch die Herausforderung, mit dem sowieso schon knappen Personal zurechtzukommen. „Ich habe zum Glück einige wenige Deutsch-als-Zweitsprache-Stunden und eine kompetente Kollegin, die den Schuleintritt koordiniert.“ Die Schüler wurden schon Klassen zugeordnet und erhalten parallel in Kleingruppen Deutschunterricht mit anderen Schülern, die ähnliche Sprachbarrieren haben. „Zuerst müssen wir die Grundlagen legen, und da ist das Wichtigste, die Alltagssprache zu erlernen.“ Kersten blickt gespannt und angespannt in die Zukunft, wie sich diese Situation mit dem ohnehin angespannten Personalmarkt entwickeln wird. „Man muss wirklich den Hut ziehen vor den Kollegien, die das bewältigen.“

Regelschule Meuselwitz hat noch keine neuen Schüler

Etwas anders ist es an der Regelschule in Meuselwitz, denn dort haben sich noch keine neuen Schüler gemeldet. Vorbereiten kann sich Schulleiter Jürgen Stark jedoch auch noch nicht, solange er noch keine Informationen zu den Jugendlichen hat, die eventuell an seine Schule kommen. „Wir wissen nicht, wie viele es werden. Kommen noch Lehrer dazu? Wie sind die Bedingungen? Wir müssen das spontan entscheiden, wenn wir wissen, welche Klassenstufen es betrifft.“ Jetzt Prognosen zu treffen sei Kaffeesatzleserei.

Kitas warten noch auf Anfragen

In den beiden Kindertagesstätten der Volkssolidarität sind ebenfalls noch keine Kinder ukrainischer Flüchtlinge angemeldet. Geschäftsführer Jan Heilmann hat auch noch keine diesbezüglichen Anfragen erhalten. In der kommenden Woche ist jedoch ein Gespräch aller Kita-Träger im Landkreis mit dem Landratsamt angesetzt, bei dem das weitere Vorgehen besprochen wird. „Es liefen schon Abfragen, welcher Träger bereit wäre, wie viele Kinder aufzunehmen.“ Bei den beiden Kitas der Volkssolidarität könnten es 12 Kinder sein, um die Fünf-Prozent-Grenze der Überbelegung nicht zu überschreiten. Darüber wäre nämlich die langwierige Erneuerung der Betriebserlaubnis vonnöten. Heilmanns Wunsch wäre es, Eltern für Übersetzungen in den Kita-Alltag einzubinden, die dafür vergütet werden könnten. „Der Notnagel ist natürlich immer die Technik bei der Verständigung. Mit Übersetzungsprogrammen geht es auch, das Ziel ist aber natürlich ein menschlicher Ansprechpartner.“ Wegen der Sprachbarriere unter den Kindern macht sich Heilmann keine großen Sorgen: „Das geht beim Spielen mit Zeichensprache.“

Von Katharina Stork