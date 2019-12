Aufregung in Altenburger Käthe-Kollwitz-Straße: Der Briefkasten ist weg

Altenburg

Ein Briefkasten sorgt dieser Tage für Aufregung in Altenburg-Südost. Oder besser: das Fehlen desselben. Denn der viel benutzte Behälter der Deutschen Post am Netto-Markt in der Käthe-Kollwitz-Straße 116 ist weg. Dafür ist die Säule, auf der er stand, mit einem Sack der Post und Klebeband umwickelt. Verschwunden ist der Kasten, nachdem er offenbar kaputt gemacht wurde.

Mehrere Anwohner hatten den Schaden festgestellt, als sie ihre Post einwerfen wollten. Als er seinen Brief in den Schlitz gesteckt habe, sei dieser zusammen mit weiteren Karten und Briefen unten wieder herausgefallen, schilderte ein Anwohner der OVZ. Der Kasten war von Unbekannten geöffnet worden.

Dutzende erlebten Überraschung

Mindestens ein Dutzend weitere Bewohner der Gegend machten ähnliche Erfahrungen – oder laufen nun ganz ins Leere. Denn der Kasten ist jetzt weg. Schreibfreudige, die den Standort mit Weihnachtspost ansteuern, müssen unverrichteter Dinge wieder abziehen. Und das ausgerechnet vor dem stark frequentierten Discounter.

Der Verdruss schlägt sich unter anderem bei Peter Müller nieder. Den Pro-Altenburg-Chef erreichten diverse Hilferufe – per Telefon oder im Friseursalon. „Es ist ja einer der letzten Briefkästen in Südost, und der ist wichtig für die Leute“, sagt der Gründer der Bürgerbewegung gerade mit Blick auf das bevorstehende Fest und auf ältere Leute, die nun weitere Wege zurücklegen müssen. „Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk“, fügt Müller voller Ironie und Unverständnis an. „Wird Südost jetzt langsam abgekoppelt?“

Post spricht von vorsorglicher Demontage

Nein, beschwichtigt die Deutsche Post auf OVZ-Nachfrage. Der Briefkasten in der Käthe-Kollwitz-Straße 116 sei von dem Unternehmen vorsorglich demontiert worden. „Wir möchten die Karten und Briefe unserer Kunden schützen“, erklärt Post-Sprecher Alexander Böhm.

In den vergangenen Jahren habe es in der Vorweihnachtszeit konkret an diesem Standort immer wieder Postdiebstahl gegeben. „Der Briefkasten wurde gezielt aufgebrochen, um an die Post zu gelangen. Die Diebe gehen wohl davon aus, dass jetzt Gutscheine und andere Gaben versendet werden. Und sicher auch Geld, obwohl das laut unseren Geschäftsbedingungen nicht zulässig ist.“ Hinzu komme, dass die Briefkästen in der Vorweihnachtszeit besonders gut gefüllt sind, erst recht jener vor dem publikumsstarken Netto-Markt.

Im Januar kommt der Kasten zurück

Dass die Langfinger auch in diesem Jahr Begehrlichkeiten haben, zeigt der jüngste Einbruch, über den die Anwohner berichteten. Die Konsequenz: „Wir haben den Kasten entfernt und bringen ihn Anfang Januar, wenn die Silvesterböllerei durch ist, zurück“, versichert der Post-Sprecher.

Auch der Briefkasten vor der Alten Ziegelei ist ein Demontage-Kandidat. Quelle: Mario Jahn

Und kündigt gleich noch eine zweite Demontage an: Auch der Briefkasten in der Käthe-Kollwitz-Straße 61 vor der Alten Ziegelei wird über den Jahreswechsel entfernt.

Von Thomas Haegeler und Kay Würker