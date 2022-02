Aufregung um Baumfällungen auf Altenburger SWG-Grundstück

Altenburg

Alarmstimmung herrschte am Montag bei einigen Mietern in der Altenburger Terrassenstraße. Arbeiter rückten mit Hubbühne und Kettensäge an, um im Bereich der Hausnummer 35 Bäume zu fällen. Anwohnerin Kathrin Haucke reagierte entrüstet: „Wir sind so froh, in einem tollen grünen Umfeld zu wohnen, doch nun werden wiederholt Bäume gefällt, und zwar wieder ohne ordentliche Ankündigung“, beklagte sie sich bei der LVZ. Schon einmal seien fünf Nadelbäume beseitigt worden – und nun gehe das Fällen weiter. „In den Bäumen sind Brutplätze für Vögel“ – auch das ist für Kathrin Haucke ein wichtiger Grund, jeden Baum möglichst zu erhalten.

„Die Birke war verfault“

Auftraggeber der Fällungen ist der Großvermieter vor Ort, die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG). Matthias Blättner, Assistent der SWG-Geschäftsleitung, räumt auf Nachfrage ein, dass die Ankündigung der Maßnahme kurzfristig kam – erst am Samstag habe es einen Aushang gegeben. Für zwei Bäume habe es jedoch keine Alternative gegeben: „Die Birke war bereits im Inneren verfault. Und ein Nadelbaum stand derart schräg, dass er auf eine Laube zu stürzen drohte.“

Altenburgs Stadtförster Ralf Thalheim machte sich am Montag nach dem LVZ-Anruf selbst ein Bild vor Ort, konnte keinen Verstoß gegen die Baumschutzsatzung feststellen. Die Satzung schützt vor allem den Bestand der Laubbäume. Fällungen werden jedoch in Ausnahmefällen genehmigt, zum Beispiel bei Gefahren oder Baumkrankheiten. Rund 50 bis 100 solcher Genehmigungen erteile die Stadtverwaltung jährlich, teilt Sprecher Christian Bettels mit. „Die Entnahme der Fichte in der Terrassenstraße war nicht genehmigungspflichtig.“

Ersatzpflanzung geplant

Ein zweiter Nadelbaum, der dort ebenfalls weichen sollte, blieb zunächst stehen. „Ein Kompromiss. Wir werden beobachten, ob er noch zu halten ist“, sagte Matthias Blättner. „Und wir planen im Frühjahr eine Ersatzpflanzung. Die Mieter dürfen sich die Baumart aussuchen.“

Von Kay Würker