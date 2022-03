Altenburg

Drei politische Jugendorganisationen aus Leipzig blasen zum Sturm auf die „Spaziergänger“-Bewegung in Altenburg. Linksjugend, Jusos und Grüne Jugend werben online unter der Überschrift „Alerta, Altenburg!“ in der Messestadt um Unterstützung für eine gemeinsame Gegen-Versammlung am 14. März. Beginnen soll diese um 17.30 Uhr vor dem Altenburger Rathaus – eine halbe Stunde bevor sich erfahrungsgemäß die „Spaziergänger“ vor der Brüderkirche treffen.

Der Protest gegen die Kritiker der Corona-Maßnahmen ist breit organisiert – und soll offenkundig die Altenburger Protestbewegung stärken, die seit Februar montäglich den regelmäßig mehr als 1000 „Spaziergängern“ gegenübersteht. In den vergangenen Wochen hatten es die Gegendemonstranten kaum über eine Teilnehmerzahl von 30 hinaus geschafft, vorigen Montag kamen nur noch rund 20.

Verhaltene Resonanz auf Gegendemo

„Spätestens als Drohungen gegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demo ausgesprochen wurden, hätten wir mit einer breiteren Beteiligung und Solidarität gerechnet“, sagt Anmelder Torge Dermitzel. „Dies blieb aber aus.“ Norbert Pengel, Mitorganisator der Demonstrationen, erklärt sich die verhaltene Resonanz mit der Struktur und Quantität der „Spaziergänge“: „Diese breite Mobilisierung von Menschen aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft hemmt offenbar viele, auch sonst couragierte Menschen, sich gegen die sogenannten ,Spaziergänge‘ zu positionieren, weil darunter eben auch Verwandte, Freunde, Bekannte sind.“

Es sei jedoch davon auszugehen, fügen Pengel und Dermitzel hinzu, dass nicht alle „Spaziergänger“ ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. „Viele Menschen wurden vom Staat während Lockdowns und darüber hinaus alleine gelassen. Maßnahmen zur Pandemiebewältigung waren zum Teil nicht nachvollziehbar kommuniziert.“ Die Probleme müssen aber differenziert, faktenbasiert und lösungsorientiert betrachtet werden, fügen die Demo-Organisatoren hinzu. „Ich appelliere an diese Menschen, sich gegen Desinformation, Verschwörungsideologien und demokratiefeindliche Tendenzen zu positionieren. Wer schweigt, stimmt zu.“

Gemeinsame Anreise per Bahn

Nicht schweigen wollen die Demonstranten, die am Montag dem Aufruf der Nachwuchsorganisationen von Linken, SPD und Grünen in Leipzig folgen. Geplant ist eine gemeinsame Anreise nach Altenburg per S-Bahn. „Wir sagen: Keine Wohlfühlräume für Nazis, wir holen uns die Straße zurück!“, heißt es in dem Aufruf. Und: „Kommt zahlreich!“

Von Kay Würker