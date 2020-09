Auftakt für Pflege des Baumbestandes: In Altenburg tönen wieder Motorsägen

Altenburg

In Altenburg sind seit Kurzem wieder regelmäßig Motorsägen zu hören. Mitarbeiter des Referats Stadtwirtschaft sind unterwegs, um Gefahrenquellen im städtischen Baumbestand zu beseitigen, berichtet die Stadtverwaltung. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit herzustellen.

Die jetzt angelaufenen Maßnahmen seien dringend erforderlich, weil langjähriger Trockenstress, Pilz-, Insektenschäden sowie weitere Faktoren den Bäumen zugesetzt und Schäden verursacht haben.

Vor allem Totholz muss raus

Das Gros der Maßnahmen besteht in der Entnahme von Totholz. „Es werden aber auch Fällungen von abgestorbenen beziehungsweise absterbenden Bäumen durchgeführt, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können“, schildert Rathaussprecher Christian Bettels.

Haupteinsatzgebiete sind die Altenburger Naturdenkmale Leipziger , Geraer und Münsaer Linden. Darüber hinaus werde unter anderem auch im Hausweg, in Marstall- und Lindenaustraße, in der Schmöllnschen Landstraße, im Schmidtser Park und Volkspark, im Franzosengraben sowie in Zetzscha Hand angelegt.

Auch im Stadtwald wird gefällt

Die Arbeiten am städtischen Baumbestand sollen sich noch über das komplette Winterhalbjahr fortsetzen – dann auch im städtischen Waldbestand in Form von Fällungen. Das Referat Stadtwirtschaft mit Stadtförster Ralf Thalheim habe dafür eigene Baumpfleger und Forstwirte sowie eine gemietete Hubarbeitsbühne im Einsatz.

Wo genau gefällt oder verschnitten wird, wurde auf Basis aktueller Baumkontrollergebnisse und des Baumkatasters festgelegt, berichtet die Stadtverwaltung. Die Naturschutzbehörde sei in Kenntnis gesetzt.

Von OVZ