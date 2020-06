Auftakt im Kinderheim: Altenburger Theatermusiker spielen für junge Bewohner

Altenburg

Darauf waren alle Beteiligten sehr gespannt: Wird die Überraschung für die Kinder des Kinderheimes „ Sonnenland“ in Altenburg-Südost wohl gelingen? Die Initiatoren der Überraschung waren Musiker, genauer gesagt Holzbläser vom Orchester des Theaters Altenburg Gera. Das Instrumental-Trio hatte die Idee, den Kindern im Heim eine besondere Freude in dieser angespannten Zeit zu bereiten. Anlass dieser geplanten Aktion war, „den Kindern Freude zu schenken und einfach helfen zu wollen“, erklärt Barbara Altenkirch, Marketing-Leiterin des Theaters.

Bei Heimleiterin Marlies Hoffmann und den Erzieherinnen in der Käthe-Kollwitz-Straße liefen sie mit dieser Idee offene Türen ein. Die Musiker waren im Kinderheim herzlich willkommen. Auch wenn allmählich wieder etwas Normalität einzieht, liegt eine schwierige Zeit hinter den jungen Bewohnern und ihren Betreuerinnen. Vom 16. März bis 4. Mai war die Belegung etwa halbiert, verblieben von den 36 Kindern und Jugendlichen nur 19 in ihren gemischten Wohngruppen, die anderen wurden anderweitig untergebracht.

Nachträgliches Geschenk zum Kindertag

Es galten die üblichen Corona-Auflagen – eine Herausforderung für alle. „Es war eine sehr intensive, aber keine unangenehme Zeit“, blickt Marlies Hoffmann zurück. „Es gibt einen strukturierten Tagesablauf, die Kinder hatten weiterhin ihre Aufgaben zu erfüllen.“ Doch es brauchte auch etwas Kreativität, um die 3- bis 17-jährigen Bewohner altersgerecht zu beschäftigen – gegen den Corona-Koller. „Manchmal“, sagt die Heimleiterin, „gingen uns schon fast die Ideen aus. Aber wir haben diese intensive Phase des Zusammenlebens gut bewältigt.“ Wobei nicht zuletzt der große Garten für den Bewegungsdrang der Kinder ein Segen war.

Marlies Hoffmann, Leiterin des Kinderheims, eröffnete das kleine Fest. Quelle: Ute Hirsch

Genau dort spielte am Dienstagnachmittag die Musik. Ein nachträgliches Geschenk zum Kindertag sollte es sein, das die Theatermusiker mitgebracht hatten. Und kaum hatte Marlies Hoffmann die Auftaktworte gesprochen, wurde es ruhig, lauschten alle gespannt.

Das Trio hatte den 30-minutigen Auftritt perfekt vorbereitet. Anspruchsvoll, aber auch verständlich und lustig sollte die Musik sein – das hatten sich Kathrin Osten (Querflöte) Karsten Hetzel (Klarinette) sowie Michael Böhme (Fagott) zum Ziel gesetzt. Das heißt: Die jungen Zuhörer mussten erst mal in einem ungewöhnlichen Ambiente und ohne besonderen technischen Aufwand gewonnen und begeistert werden.

Musik von Mozart bis „Popcorn“

Bereits mit der Vorstellung der ausgewählten Musikstücke ging ein kurzes Raunen durch den Garten. Die Zuhörer waren voll dabei. Denn neben dem Volkslied „Alle Vögel sind schon da“ stand „Feiermusik“ von Mozart und Wölfl (ein Schüler Mozarts, auch das erfuhren die Kinder) sowie „Popcorn“ und „Partytime“ auf dem Programm. Jetzt war man erst recht gespannt. Sehr interessant wurden die kurzen Pausen zwischen den einzelnen Musikstücken von den Musikern gestaltet, teils mit Fragen zu den Instrumenten. Auf die Frage der Profis, warum diese Instrumente Holzblasinstrumente genannt werden, gab es clevere Antworten von den Kindern. Kathrin Osten stellte ihre Querflöte vor. Und was ein Fagott ist und wo es herstammt, wissen die Jugendlichen von Michael Böhme.

Mit Rasseln durften zwei kleine Zuhörer selbst den Sound zu „Popcorn“ mitgestalten. Beim letzten Musikstück hatten die Kinder die Wahl zwischen einem Volkslied und „Eine Insel mit zwei Bergen“. Kurzweilig, lustig, stimmungsvoll und interessant war es für die Kinder, denn sie wurden bei jedem Stück direkt mit einbezogen und hatten Gelegenheit, selbst Fragen zu stellen. Lea und Cynthia waren sich einig, dass sie „so etwas Schönes lange nicht gehört haben“.

Michael Böhme erklärte den Kindern kurzweilig und mit viel Spaß sein Instrument – das Fagott. Quelle: Ute Hirsch

Lieder, die die Jugendlichen zum Teil selbst schon kannten, als Instrumentalmusik zu hören, fanden sie gut. Vielleicht werden einige inspiriert, selbst ein Instrument zu spielen. Elina könnte sich zum Beispiel vorstellen, Klavier oder Geige zu lernen, Reihana hatte schon mal mit Gitarre angefangen.

Großartige Stimmung, viel Applaus und eine Einladung

Viel Applaus gab es am Ende für die tolle Idee und anspruchsvolle Unterhaltung. Aber auch für die gegenseitige Wertschätzung. „Sehr schön“, „sehr gut“: Mit diesen Einschätzungen waren sich die Kinder einig. Als dann Barbara Altenkirch auch noch alle ins Theater einlud, wenn das wieder öffnet, war das „Hallo“ groß.

Marlies Hoffmann freute sich über die gelungene Abwechslung für die Kinder. Skeptische Fragen in der Vorbereitungsphase des Konzertes, ob denn das alles für die Kinder so passt, waren schnell vergessen. Nach dem musikalischen Part feierten die Kinder, jeweils in ihren Wohngruppen, im großen Garten nachträglich den Kindertag mit allerlei Gegrilltem. Ein rundum toller Nachmittag.

Von Ute Hirsch