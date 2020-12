Auftakt im Klinikum: Im Altenburger Land beginnen Impfungen gegen Corona

Altenburg

Nun also doch: Im Klinikum Altenburger Land haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Das bestätigte das Krankenhaus am Mittwoch. Nachdem die Landesregierung zu Wochenbeginn bekanntgegeben hatte, dass zunächst sechs Thüringer Kliniken mit dem Impfstoff beliefert werden, aber noch nicht das Klinikum Altenburger Land, änderte sich nun die Lage. Am Dienstagnachmittag seien die ersten Impfdosen am Waldessaum eingetroffen, berichtete eine Sprecherin des Krankenhauses. Die Lieferung erfolgte auf Trockeneis, denn der Impfstoff muss bei minus 75 Grad Celsius aufbewahrt werden. Es handele sich um ein Produkt der Firma BioNTech/ Pfizer, einen mRNA-Impfstoff.

Impfstation für Klinikmitarbeiter

Im Altenburger Klinikum wurde prompt eine Impfstation eingerichtet. Ein Arzt, unterstützt von einer Pflegefachkraft sowie einem für die Administration zuständigen Mitarbeiter, versieht den Dienst an der Nadel. Die Reihenfolge der Impfungen in der Belegschaft legt eine Dringlichkeitsliste fest: „Das Personal mit direktem und häufigem Patientenkontakt, wie zum Beispiel in der Notaufnahme, auf den Intensiv- und Coronastationen, gehört zur ersten Priorität“, erklärt der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Jörg Berrouschot.

Anzeige

Noch am Dienstagnachmittag seien 60 Ärzte, Pflegekräfte, Mitarbeiter der Reinigung und weitere innerhalb der Gruppe mit der höchsten Dringlichkeit geimpft worden – noch bis Donnerstag soll es weitergehen. Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht, können auch Mitarbeiter anderer Bereiche versorgt werden.

Zippel fordert „schlüssige und transparente Impfstrategie“

Unterdessen wurden die Betreiber der Pflegeheime im Altenburger Land aufgefordert, Listen der zu impfenden Heimbewohner zu erstellen. Laut Amtsarzt Stefan Dhein ging diese Aufforderung aber erst am Nachmittag des 23. Dezember an die Betreiber, kurz zuvor sei sie von der Kassenärztlichen Vereinigung an Dhein geschickt worden.

Der Altenburger Landtagsabgeordnete Christoph Zippel ( CDU) kritisiert den Zeitverzug bei den Corona-Impfungen im Landkreis. „Zahlreiche Pflegeheime bei uns haben schon vor Wochen Hilferufe nach Erfurt gesendet. Trotzdem werden sie nun auf Januar vertröstet“, kritisiert Zippel. „Mir ist klar, dass der Impfstoff momentan noch knapp ist und Prioritäten gesetzt werden müssen. Aber dann bitte mit einer schlüssigen und transparenten Impfstrategie, die sich am tatsächlichen Infektionsgeschehen orientiert.“

Von LVZ