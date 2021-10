Augenarztpraxis jetzt im Altenburger Bahnhofscenter

Altenburg

Die erste Thüringer Praxis des deutschlandweit agierenden und in Leipzig ansässigen Augen- und Laserzentrums „Smile Eyes“ ist am Montag in Altenburg eröffnet worden. Dies bedeutet zugleich die Schließung der traditionsreichen Augenarztpraxis von Roland Kanter in der Friedrich-Ebert-Straße, die vom Zentrum übernommen wurde. Neuer Sitz ist in der Wenzelstraße 43 im Altenburger Bahnhofscenter. Nach dem Umzug wird die erste Woche genutzt, um die Praxis am neuen Standort ins Laufen zu bringen, so „Smile Eyes“-Geschäftsführer Lars Frohn. Roland Kanter werde bis zu seinem Ruhestand in der neuen Praxis weiter für seine Patienten da sein.

Die Augenarztpraxis von Roland Kanter in der Altenburger Friedrich-Ebert-Straße ist geschlossen. Quelle: Mario Jahn

In den deutlich vergrößerten Räumlichkeiten im Bahnhofscenter soll künftig zudem das Angebotsspektrum mit einer Makula-Sprechstunde, Spritzentherapie unter anderem bei Netzhauterkrankungen sowie mit Laserbehandlungen etwa bei Glaukom deutlich erweitert werden. „Wir wollen die Versorgung auf eine breitere Basis stellen“, so Frohn. Beispielsweise sei extra ein Arzt eingestellt worden, der im Altenburger Klinikum operieren wird. Beibehalten wird die tägliche Akutsprechstunde, jetzt von 7.30 bis 8 Uhr.

„Smile Eyes“ hat eigenen Angaben zufolge aktuell 15 Niederlassungen in Deutschland, die Mehrzahl davon in Leipzig und Umgebung.

Von Ellen Paul