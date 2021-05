Aus Südfrankreich zurück nach Lumpzig: Die Geschichte der Straußenfarm Burkhardt

Lumpzig

Wenn sich eine Idee in Bertram Burkhardts Kopf formt, dann setzt er sie um. Zielstrebig, schnellstmöglich und effizient. Und dieser Zielstrebigkeit hat er zu verdanken, dass er an einem sonnigen Frühsommertag mit zufriedenem Blick über vier weitläufige Gehege mit Straußenvögeln blickt. Doch wie kommt man auf die Idee, in Lumpzig eine Straußenfarm aufzubauen? „Wenn alle anderen Ideen aufgebraucht sind“, sagt Burkhardt scherzend. Aber Spaß beiseite: Alles fing mit der Sehnsucht nach der Heimat an. „Zwanzig Jahre haben meine Frau und ich im Baugewerbe gearbeitet, immer Vollgas gegeben.“ Vollgas geben beinhaltete auch, die thüringische Heimat zu verlassen und ins europäische Ausland zu gehen.

Der Strauß ist immer auf Futter aus. Quelle: Andy Drabek

Ausgebrannt nach 20 Jahren im Baugewerbe

Acht Jahre lebte die Familie Burkhardt in Frankreich. Und da wurde dem Ehepaar Burkhardt klar, dass sie nicht länger weit weg von ihrer Familie und ihren sozialen Kontakten in der Heimat leben wollten. „2008 fiel die Entscheidung zurückzugehen“, erklärt Burkhardt. „Und uns war klar, dass es der Bausektor nicht mehr wird.“ Sie waren ausgebrannt. „In Lumpzig hätte ich mir mein Netzwerk außerdem auch wieder neu aufbauen müssen.“ Also entschieden sich Monika und Bertram Burkhardt nach ihrer Rückkehr dazu, in einen völlig neuen Bereich einzusteigen: die Straußenzucht und Direktvermarktung seiner Produkte.

Schwieriger Start: Straußenfleisch war zu exotisch

Warum Strauß? „Der Alpaka-Hype war mir damals schon zu groß. Und Strauß hatte ich in Frankreich probiert und das fand ich gut.“ Mit einem kleinen, eingekauften Grundstock von Zuchttieren und Küken ging es los, mittlerweile züchtet er komplett selbst.

Das Straußenfleisch im Altenburger Land unter die Leute zu bringen, war anfangs ein schwieriges Unterfangen. Zu groß die Vorbehalte, zu exotisch die Vorstellung und zu groß das Risiko, das Fleisch totzubraten. „Das war ernüchternd.“ Und da fiel die nächste Entscheidung: Ein Gastronomieangebot musste her, das es den Burkhardts erlaubt, den Interessierten Straußenfleisch schmackhaft zu machen. Die Idee zur Straußenscheune war geboren. Innerhalb weniger Monate entstand 2010 der charmant-rustikal eingerichtete Restaurantraum, mit Holzakzenten und Liebe zum Detail in der Dekoration. „Ohne die Gastronomie wären wir heute nicht hier“, stellt Bertram Burkhardt nüchtern fest. Die Eventgastronomie wurde schnell eine beliebte Feierlokation, immer mit den Straußenprodukten im Mittelpunkt. „Vor der Pandemie hatten wir volle Reservierungsbücher.“ Momentan setzt Burkhardt vor allem auf seinen kleinen Hofladen, der alle eigenen Produkte führt.

Vor der Pandemie waren die Reservierungsbücher voll. Bertram Burkhardt steht am Zapfhahn in der „Straußenscheune“. Quelle: Andy Drabek

Kulturzentrum für das Thema Landwirtschaft

2015 kam noch das Festzelt auf dem Hof dazu, das größeren Gruppen eine Sitzgelegenheit bieten soll. Dieses Zelt wird jedoch nicht mehr lange stehen: Das nächste Projekt klopft an die Tür. Aus dem Zelt wird ein massiver Neubau, der auch bei schlechtem Wetter größeren Gruppen Unterschlupf bieten soll und einem neuen Aspekt die Tür öffnet: Vermittlung der Landwirtschaft und Straußenzucht an Schulklassen. „Immer wieder kamen Klassen zu uns, um sich die Farm anzusehen“, erklärt Burkhardt. Mithilfe der Leader-Förderung 201, die er zum zweiten Mal ergattert hat, will er dieses neue Bauprojekt angehen und systematischer Kulturvermittlung betreiben. Er spielt sogar mit dem Gedanken, sich an die Universitäten zu wenden, die Veterinärmedizin anbieten, um Studenten einladen zu können. Am 1. Juni soll Baustart sein für das neue Kultur- und Freizeitzentrum, im August will Burkhardt die ersten Gäste empfangen, wenn alles glatt geht. „Das wird noch spannend“, sagt er und wiegt den Kopf.

Das Festzelt kommt weg. An seine Stelle tritt ein Neubau, der als Kultur- und Vermittlungszentrum dienen soll. Quelle: Andy Drabek

Minischweine Mampfi und Stampfi

Hinter dem Festzelt erstreckt sich der lebendige Teil der Farm: Am Bruthaus vorbei, in dem die enormen Eier auf optimaler Bruttemperatur gehalten werden, geht es in Richtung Grün. Zusammen mit den Ziegen knabbern sich die beiden Minischweine Mampfi und Stampfi durch das saftige Gras. Hinter ihrem Gehege lauert das Übel des Grundstücks: Eisenbahnschienen, die ehemalige Strecke der Wismut. Der private Übergang ist mit einem Schloss gesichert, dahinter warten die vier Auslaufbereiche der Sträuße, das Herzstück der Farm.

Im Vorbrutschrank werden die Eier auf Optimaltemperatur gehalten. Quelle: Andy Drabek

Kaum nähert sich Bertram Burkhardt, drängen sich die jungen Strauße an den Zaun. Sie sehen etwas zerrupft aus, denn sie stehen kurz vor der ersten Mauser. Burkhardt überragen sie um mehr als eine Kopflänge, recken den flexiblen Hals über die Absperrung, in der Hoffnung auf Futter. „Diese Vögel sind eigentlich ziemlich dumm. Ihr Gehirn ist kleiner als ihr Augapfel“, erklärt Burkhardt. „Sie werden nur von der Gier nach Futter angetrieben.“

Bertram Burkhardt weiß, wie man mit Straußen umzugehen hat. Berührungsängste gibt es nicht. Quelle: Andy Drabek

„Den Unterschied schmeckt man im Fleisch“

Ganz natürlich streichelt er mal hier einen gefiederten Hals, fasst dem anderen in den Schnabel und schüttelt ihn spielerisch. 80 Prozent ihres Futters macht frisches Gras aus, im Winter gibt es Heu. Das macht mehr Arbeit als Fertigfutter, zahlt sich aber für Burkhardt aus: „Am Ende schmeckt man den Unterschied im Fleisch.“

Im Hofladen verkaufen die Betreiber der Straußenfarm ihre eigens hergestellten Produkte. Quelle: Andy Drabek

In einem anderen Gehege stolziert Zuchtstrauß Hannibal über die Weide, begleitet von seinen Hennen. Als ihm bewusst wird, dass sich ein Mann nähert, plustert er sich auf, klappt seine imposanten schwarzen Flügel nach vorne, um größer zu werden. Gleichzeitig balzen die weiblichen Strauße um Aufmerksamkeit: Den Schnabel senken sie zum Boden, klappern hörbar und rascheln mit ihren Flügeln. So lange, wie ein männlicher Strauß für die Zucht geeignet ist, ist er Burkhardt von Nutzen. Die anderen Sträuße werden nach 12 bis 20 Monaten geschlachtet, um Gewinn zu bringen. Eine enge emotionale Bindung baut Burkhardt mit den gefiederten Kameraden nicht auf, das weiß er strikt zu trennen.

Die jungen Strauße stehen kurz vor ihrer ersten Mauser. Quelle: Andy Drabek

Vom Straußen-Burger-Patty zum Eierlikör

Sobald die Vögel im hofeigenen Schlachthof getötet wurden, verarbeitet er das ganze Tier und bietet die Produkte im Hofladen an. Flederwische aus den herrlichen Federn, Blut- und Leberwurst, Bratwürste, Steak oder seit Kurzem ein Straußen-Burger-Patty. Aus den enormen Eiern gewinnt er Eierlikör und Bonbons.

Aus den gewaltigen Federn machen die Burkhardts Flederwische. Quelle: Andy Drabek

Sein Sortiment will er weiter ausbauen, wenn es sich anbietet. Burkhardts Motto: „Immer dranbleiben, immer weitermachen.“ Und wenn Bertram Burkhardt verschmitzt grinst, sieht man ihm an: Da schlummern noch viele Visionen für seine Straußenfarm.

Von Katharina Stork