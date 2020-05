Aus alt mach vintage: Café „Nocheinmal“ eröffnet in Lucka

Lucka

Eigentlich ist Katrin Müller Erzieherin. Und eigentlich kommt sie ursprünglich aus Eberswalde. Aber in Lucka hat sie die perfekte Ecke zur Verwirklichung ihres jahrelangen Traums gefunden. Ende 2016 fasst sie den Entschluss, ihr eigenes Café zu eröffnen. Und in der Bahnhofsstraße findet sie nach fast einem halben Jahr die passende Location. Dabei ging die Sache nicht ganz ohne Ängste über den Tisch.

Drei Jahre harte Arbeit und viel Herzblut hat Katrin Müller in die Verwirklichung ihres Traums investiert. Am 28. Mai eröffnet sie in Lucka ihr Café „Nocheinmal“. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Pension soll Ende des Jahres fertig sein

„Wenn ich jetzt mein Leben völlig ändere, meinen Job aufgebe und aus Eberswalde wegziehe, muss das an einem Ort und in ein Haus sein, in dem ich auch ein Café eröffnen kann“, erinnert sich Müller. Außerdem sollten sie und ihr Partner dort wohnen können. Das Haus in Lucka biete sogar noch die Möglichkeit für eine Pension. „Da die Café-Eröffnung wegen Corona nicht schon eher stattfinden konnte, haben wir die Zeit genutzt und die Pension im Dachgeschoss ausgebaut“, so die künftige Café-Inhaberin. Fertig seien die zwei Doppelzimmer und das Apartment aber wahrscheinlich frühestens erst gegen Ende des Jahres.

Weitere LVZ+ Artikel

Hilfsbereite Luckaer geben Mut

Drei Jahre lang haben Katrin Müller und ihr Partner Wolfgang Hermus an der Restaurierung der Villa gearbeitet. Eigentlich wollten sie es schneller schaffen, hätten sich eine Frist von etwa zwei Jahren gesetzt. Da sie aber zum Großteil eigenhändig gearbeitet hätten, habe sich die nötige Zeit um das Doppelte verlängert. Ganz besonders dankbar sei Katrin Müller allen Luckaern, die ihnen mit viel Hilfsbereitschaft entgegen gekommen seien. „Wir sind ja neu hierher gekommen. Und hier haben wir viele Menschen mit einem offenen Ohr kennengelernt.“ Das Interesse der Einheimischen habe sie in schwierigen Momenten umso mehr motiviert, ihren Traum zu verwirklichen.

Im Café „Nocheinmal“ können Gäste selbstgebackene Torten und Kuchen genießen. Auch auf der Terrasse unterm Walnussbaum. Quelle: Mario Jahn

Vintage-Stil mit türkisen Akzenten

Nun ist es endlich so weit. Im Erdgeschoss des Hauses in der Bahnhofsstraße soll am Donnerstag (28. Mai) das Café „Nocheinmal“ eröffnen. Dabei soll es in den knapp 100 Quadratmetern nicht etwa modern aussehen, sondern eher nostalgisch und vintage. „Ich habe dafür viele alte Sachen aufgearbeitet“, erzählt Müller, beispielsweise die Türen und die Möbel. Auch ein alter Tresen steht im Verkaufsraum. Farblich extravagant soll es dabei auch nicht sein. Helles Weiß und warme Holztöne sollen den Aufenthalt im Café gemütlich machen. Ein ganz besonderes Herzstück der Einrichtung ist der denkmalgeschützte Jugendstilofen, den Müller völlig neu aufarbeiten lassen hat. „Der Ofen ist in einem Türkis-Grau gehalten. Deshalb habe ich mich auch für Türkis als Akzentfarbe entschieden.“

Selbstgemachter Kuchen und Kaffee

Das Angebot gestaltet Katrin Müller selbst. Auf dem Menü stehen selbstgemachte Kuchen und Torten, eine herzhafte Variante, Kaffee und Tee, nichtalkoholische Kaltgetränke. Auch ein kleines Angebot alkoholischer Getränke soll es geben, wie Wein, Sekt und Aperol. „Ich werde das erstmal alles alleine bewirtschaften. Deshalb wird das Angebot zu Beginn auch nicht so breit sein“, erklärt Müller. Vormittags will sie alles zubereiten und backen. Gäste sollen donnerstags bis sonntags von 13 Uhr bis 18 Uhr bei „Nocheinmal“ eine entspannte Auszeit nehmen können. Im Innenraum und auf der Terrasse könnten etwa 30 Personen Platz nehmen, sagt Müller. Diesen Donnerstag soll es um 13 Uhr losgehen, natürlich unter Einhaltung der Corona-Auflagen. Zur Begrüßung gibt es einen Sekt.

Von Elena Boshkovska