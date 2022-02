Aus nach 130 Jahren: Schwierige Suche nach Nachfolgern für Altenburger Traditionsläden

Altenburg

Als Petra Böttgers Großvater im Jahr 1892 sein Geschäft „Eichler & Baum“ für Heimwerkerbedarf damals noch in der Burgstraße eröffnete, forderte einige hundert Kilometer weiter nördlich in Hamburg der letztmalige Ausbruch der Cholera 8600 Opfer. 130 Jahre später „erleichtert“ eine weltweite Pandemie seiner Enkelin den endgültigen Abschied von ihrem „Eichler“ für Haushaltswaren und Geschenkartikel. „Die letzten beiden Jahre mit all ihren Einschränkungen und Ereignissen haben es mir letztlich leichter gemacht, einen Schlussstrich zu ziehen“, bekennt die 64-Jährige.

Ausverkauf hat begonnen

Bis 31. März muss alles bei Eichler raus. Dann schließt das Geschäft nach 130 Jahren. Quelle: Mario Jahn

Fast 40 Jahre ihres Lebens brachte sie sich mit Tatkraft und Ideen ein, übernahm die Zügel von ihrem Vater 2006 und führte das Geschäft in dritter Generation am Kornmarkt 6 die letzten elf Jahre komplett allein. „Das geht nicht auf Viertelflamme und mit stark reduzierten Öffnungszeiten“, merkt ihr Mann Joachim an und beobachtet die zahlreichen Kunden, die gerade durch den Laden wuseln mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Seit „Alles muss raus! 30 bis 50 Prozent“ in leuchtend orangen Lettern das Schaufenster schmücken, sei das jeden Tag so. „Wären die mal früher gekommen“, setzt er an, doch sie winkt ab. „Das würde jetzt auch nichts mehr ändern.“

Die Entscheidung, den 31. März 2022 zum finalen Arbeitstag zu machen, habe lange gebraucht und sei in der Weihnachtszeit gefallen. Einen Nachfolger haben die Eheleute für den Kornmarkt 6 nie gesucht. „Für diese Art Laden findet sich heute niemand mehr und wenn doch, könnte der nur schwer davon leben“, lautet die nüchterne Erkenntnis.

Gute Hände für ihr „Baby“ gesucht

Schluss. Aus. Ende. Genau das möchte Christine Kramke für ihr Geschäft unbedingt verhindern. Im Juli werden es 27 Jahre, dass die gelernte Medizinisch-Technische Angestellte sich neu erfand und ihren Job im Labor gegen ein Leben auf eigenen Füßen tauschte. An der Ecke Weibermarkt / Johannisstraße eröffnete sie 1995 ihren Schuhladen „Walkers“ für qualitativ hochwertige „Naturschuhe“ oder „gesunde Schuhe“, wie sie es nennt, und das soll, so ihr größter Wunsch, auch noch sehr lange so bleiben. „Ich möchte mein ,Baby‘, mein Lebenswerk, in gute Hände übergeben und sichergehen, dass es langfristig eine Zukunft hat“, betont die engagierte Unternehmerin.

Christine Kramke sucht einen Nachfolger für ihren Schuhladen. Beim Fuß fassen würde sie den Neuen gern unterstützen. Quelle: Mario Jahn

Engagement wichtiger als passende Ausbildung

Doch die Suche nach dem Besitzer besagter Hände beschäftigt sie nun schon seit zwei Jahren. Wie müsste der oder die Richtige denn sein? „Ganz viel Engagement sollte er mitbringen und die Freude im Umgang mit den Kunden hat oberste Priorität“, zählt die Chefin von drei Mitarbeiterinnen auf. „Eine Ausbildung zum Verkäufer würde ich hingegen nicht voraussetzen, denn alles, was man für diesen Job braucht, kann man mit der richtigen Einstellung lernen“ – gerne auch von ihr persönlich. Sie selbst habe beim Start davon profitiert, dass andere sie an die Hand genommen und ihr dabei geholfen hätten, mit ihrem Geschäft Fuß zu fassen. „Das würde ich meinem Nachfolger auch anbieten, weil es mir einfach wichtig ist, dass es weitergeht.“

Viel mehr als einfach nur verkaufen

Ein Leben ohne seinen Laden und seine Kunden kann sich auch Detlef Zschiegner nicht vorstellen. Nach Eduard, Oskar, Erich und Gudrun ist er die fünfte Generation, die in der Baderei 5 Geschenkartikel und Haushaltswaren präsentiert. Denn es ist viel mehr als ein schlichtes veräußern von Waren, das seinen Laden – genau wie die anderen beiden Fachgeschäfte auch – auszeichnet. Egal ob Messerblock, Nagelschere oder erzgebirgische Volkskunst, der 65-Jährige scheint mit jedem Produkt per du und berät mit Feuereifer. „Der Handel steckt mir einfach im Blut. Ich liebe meine Ware und Topf ist doch nicht gleich Topf“, schwärmt der Altenburger.

Detlef Zschiegner ist mit Leib und Seele Händler. Quelle: Mario Jahn

Unternehmensnachfolge kein Thema

Schon als 12-Jähriger habe er mit seinem Opa hinter der Ladentheke gestanden und hoffe, dass er trotz so manch gesundheitlicher Problemchen noch „etliche Jährchen“ weitermachen könne. Entsprechend weit hinten rangiert das Thema: „Unternehmensnachfolge“ auf seiner „To Do“-Liste. „Darüber denke ich noch nicht nach. Aber wenn es irgendwann soweit sein sollte, wär’s natürlich schön, wenn einer meiner beiden Söhne die 154-jährige Tradition fortführen würde.“

Zeit für was Neues

Petra und Joachim Böttger haben ihren Frieden mit dem nahenden Ende ihres Traditionsunternehmens geschlossen. „Alles hat seine Zeit, und nur weil wir Ende März schließen, ist das Kapitel ja noch nicht abgeschlossen“, merkt Petra Böttger an. Den Rest des Jahres werde sie das Be- und Aufräumen in Laden und Haus noch beschäftigen, schätzt sie. Und danach? „Ist Zeit für was Neues.“

Von Maike Steuer