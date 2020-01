In der Seniorenunterkunft des Magdalenenstifts in Altenburg gaben sich am Donnerstag zahlreiche Gratulanten ein Stelldichein. Sie alle überbrachten Gertrud Schlatter die besten Wünsche zu ihrem Geburtstag. Der war in einer komplett anderen Welt, meint die Rentnerin rückblickend zu OVZ.